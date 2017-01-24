100 лет назад в Закарпатье можно было встретить зубров (ФОТО)

|В прошлом столетии в Закарпатье жили зубры
Невероятно, но факт! Еще в начале 1930-х годов в лесах Боржавской долины можно было встретить зубров. Эти животные были завезены графом Телеки, имение которого находилось в селе Долгое.
Об этом в соцсети ФБ написала Юлия Давыдова.
А из записок Д. Кантемира отмечается, что (1771) на начало 17 в. сохранилась только горно-карпатская форма зубра. Турянин (1975) отмечал, что в Мармаросах зубр исчез в 1914 году. Интересно, что в Беловежской Пуще на начале 1904 году насчитывалось 727 зубров. А после первой мировой 9 шт. В 1920 была уцелевшей одна самка, которую убил какой-то охотник. Так что в мире зубры остались только в зоопарках и частных коллекциях. По состоянию на 1923 в 15 странах насчитывалось 56 живых особей, не считая гибридов, многие из них были не способны к воспроизводству. Но благодаря старательным и настойчивым усилиям ученых популяцию все же удалось спасти.
Полезно иногда копаться в архивных документах.
Фото 1928-1929 гг. Из фотоальбома лесничего графского имения.
По улицам Ужгорода 100 лет назад ездили конные экипажи (ФОТО)
Рейтинг: 6
Комментарии
Рейтинг: 2
Улюблений образ галичанина - як вiн лежить у трунi, вбраний у шлюбний костюм i шкiльнi мешти, серед квiтiв i заплаканої родини. Коли його виноситимуть на цвинтар, має вдарити грiм, зблиснути блискавка i втрафити в сусiдську хату. I щасливо її спалити разом зi всiєю господаркою й осоружними курми, що порпалися на його городi i цим завдавали йому, небiжчиковi, невимовних душевних мук.
Рейтинг: -7
В Расиюшке провели социологический опрос. Опрошено 1 миллион россиян. При этом задавался один вопрос: "За что так русские любят лето?"
99% респондентов ответило: "За то, что можно заснуть пьяным на улице и не умереть".
Рейтинг: 2
Тебя по-пьяни на спор галицкие бомжи и зачали с твоей вонючей свиномамашей.
Рейтинг: 4
Koгдa cвидomый дypeнь пишeт пpo Poccию.To вoзникaeт пpocтенький вoпpoc.Кoгдa тeбя в пeлeнoчкax нocили.Лoжили виднo чacтo нa нaвoз. Пaтpиoтизm - любoвь к cиoей стpaне нeвeждa.A нeнaвисть к чужoй-тo ecть фaшизм.И oбcиpaя дoброгo cocедa.Ты caм ceбe пpopoчишь дeбили3м.твoя иcтopия —гoвнo нa pыбьeм жиpe.Tвoe coзнание-вмecтилищe бpexни.И чтoбы нe пoдoxнуть в вaшeм миpe.Лaпшy c yшeй лaдoшкoю cмaxни A пocле мoжeт вcпoмнишь пpo Poccию!Oнa для вcex,кaк лacкoвая мaть. B нeй ecть и мyдpoсть и тeплo и cилa!Нo мнoгим co cbинным мoзгoм нe пoнять.
Рейтинг: -7
Широка Россия крепостная,
Русский в ней - бурят, мордва, абрек..
Мир другой такой страны не знает,
Где Придурок - главный человек.
Рейтинг: 7
Завидуешь ватникам,хоть из ваты,НО УМНЕЕ ТЕБЯ.Как был голодранцем так и остался,хотел в европу,а получил зал-УПУ,разбрелись по миру и работаете на чужие экономики и культуры.И брешете,брешете,штоб оправдаты свою брехню.Не все украинцы,а киевские хряки и свиноматки на брехне три года существуют.Так надеялись,что бравые американские солдаты придут и умрут за ридну нэньку,а жирненькие бюргеры из еврогеи поделятся грошами,а тут и умирать самим надо и работать.Это и есть самый большой облом за все смутное существование укров-свидомитов-валяговов.
Рейтинг: 7
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"госдепартаменту США
от украинских троллей
лже-Сулоплатова (он-же ВИзЖУ)
Заявление
просю вас уволить нас по собственному желанию,так как работать троллем среди россиян просто невозможно,что бы мы не говорили им про их плохую жизнь,про коррупцию среди их руководителей,про их зомбированность-ни малейшего признака народных волнений так и не получилось добиться а в соцсетях так и вовсе эти россияне из нас клоунов сделали,ржут,что бы мы не сказали,так работать просто невозможно,мы профессиональные тролли а не предмет насмешек
Рейтинг: 3
Украина-это страна в которой нормальные, адекватные, работящие украинцы прекрасно понимают, что в Украине идет гражданская братоубийственная война, а НЕ война с Россией. Об этом спроси матерей, отцов и жен, которые потеряли убиенными, пропавшими без вести своих отцов, сыновей, детей, мужей. Только ты укр, выкопавший черное море НЕ можешь набраться смелости и признать братоубийство,которое устроили киевские хряки и свиноматки под руководством копченого.Так, что в Киеве главные исполнители-ХРЯКИ И СВИНОМАТКИ!!
Рейтинг: 8
Зубров редко но можно было встретить,а вот xoxлов - нет.