100 лет назад в Закарпатье можно было встретить зубров (ФОТО)

25.01.2017 (13:50)

В прошлом столетии в Закарпатье жили зубры

Невероятно, но факт! Еще в начале 1930-х годов в лесах Боржавской долины можно было встретить зубров. Эти животные были завезены графом Телеки, имение которого находилось в селе Долгое.

Об этом в соцсети ФБ написала Юлия Давыдова.

А из записок Д. Кантемира отмечается, что (1771) на начало 17 в. сохранилась только горно-карпатская форма зубра. Турянин (1975) отмечал, что в Мармаросах зубр исчез в 1914 году. Интересно, что в Беловежской Пуще на начале 1904 году насчитывалось 727 зубров. А после первой мировой 9 шт. В 1920 была уцелевшей одна самка, которую убил какой-то охотник. Так что в мире зубры остались только в зоопарках и частных коллекциях. По состоянию на 1923 в 15 странах насчитывалось 56 живых особей, не считая гибридов, многие из них были не способны к воспроизводству. Но благодаря старательным и настойчивым усилиям ученых популяцию все же удалось спасти.

Полезно иногда копаться в архивных документах.





Фото 1928-1929 гг. Из фотоальбома лесничего графского имения.







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