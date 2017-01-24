На границе с Венгрией полноценно заработал первый совместный контактный пункт (ФОТО)

|На границе Украины и Венгрии начал работу первый совместный контактный пункт
Сегодня на границе Украины с Венгрией официально начал работу первый совместный контактный пункт "Захонь".
В официальной церемонии открытия приняли участие Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и заместитель начальника полиции - главный директор охраны правопорядка Венгрии Жолт Халмоши, руководство областей по обе стороны границы, представители правоохранительных и государственных органов обеих сторон.
Во время выступления руководитель украинского пограничного ведомства отметил, что венгерские и украинские пограничники достигли высокого уровня взаимного доверия и скоординированности действий.
«Приятно вместе дать старт работе общего контактного пункта. Это еще один важный шаг в реализации договоренностей Президента Украины и президентов стран «Вышеградской четверки», - сказал Виктор Назаренко.
В свою очередь заместитель начальника полиции - главный директор охраны правопорядка Венгрии Жолт Халмоши во время встречи сказал, что «открытый общий контактный пункт способствует и ускоряет работу органов, которые борются с преступностью, и обеспечивает взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов двух стран в течение 24 часа в сутки».
Руководители двух пограничник ведомств подписали протокол о создании на украинском-венгерской границе в пункте пропуска «Чоп (Тиса) - Захонь» совместного контактного пункта 30 ноября 2016, а уже сегодня он начинает свою полноценную работу.
В ходе мероприятия Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко и заместитель начальника полиции - главный директор охраны правопорядка Венгрии Жолт Халмос торжественно перерезали ленту, тем самым дав старт работе контактного пункта, и осмотрели служебные помещения для работы персонала.
«Контактные пункты - это действенный элемент современной коммуникации в сфере пограничной безопасности. А главное они помогают нам безотлагательно решать вопросы людей, которые законно пересекают границу», - отметил Виктор Назаренко.
Среди основных задач, которые будет выполнять указанный центр, является поддержание информационного взаимодействия и обмен сообщениями между пограничниками двух стран, а также обеспечение скоординированности действий при проведении совместных мероприятий по охране украинского-венгерского участка границы и противодействия противоправной деятельности.
Напомним, что с 1 января 2017 г. функционирование общего контактного пункта "Захонь" было начато в тестовом режиме в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса-Захонь" на венгерской стороне.
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Комментарии
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Ребята давайте делиться интересными фотками наших питомцев, это же так интересно, я смотрю и просто улыбаюсь.
Я новенькая, поэтому если не туда, перенесите пожалуйста.
Вот мои первые 3 фотки, с нетерпением буду ждать ваших.
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