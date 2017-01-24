В Закарпатье на Драгобрате потерялся турист, спасатели отправились на поиски

25.01.2017 (15:44)

Закарпатские спасатели ищут туриста, заблудившегося в районе долины Драгобрат

В 13:15 25 января в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на горнолыжных трассах, в районе долины Драгобрат, потерял ориентир и заблудился 32-летний житель Кременчуга Полтавской области.

Поисково-спасательные работы проводят спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения в количестве 5 человек личного состава.

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На перевалах Закарпатья усиленно дежурят спасатели (ВИДЕО)



