Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 26 января

26.01.2017 (07:31)

На небе в этот день в Ужгороде не будет ни облачка. Без осадков

В Закарпатской области переменная харнисть, без существенных осадков. Местами туман. На неочищенных участках дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 10-15 °, в горах местами до 18 ° мороза, днем 1-6 °, в горах местами до 9 ° мороза.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. На неочищенных участках дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 1-3 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 26 января:

МАКС: 11.2° (1948)

МИН: -27.1° (1954)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.