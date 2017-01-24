Ужгородские СТО переполнены, нечищенные дороги делают свое дело (ВИДЕО)
26.01.2017 (08:44)
Ужгородскте автомобилисты массово хлынули на СТО
На ужгородских станциях техобслуживания настоящий бум. Большие сервисные центры еженедельно обслуживают до сотни автомобилей.
У не зимний период это количество вдвое меньше.
Ужгородские волдители из-за ям и нечищенных дорог пробивают шины, гнут диски, ломают стойки амортизаторов и ходовую часть.
Все эти посещения СТО выливаются автомобилистам Ужгорода не в маленькую сумму.
Комментарии
Рейтинг: 8
Прибрати сніг в Ужгороді нема кому і нема коли .
Зато брати хабарі ці паскуди добре можуть
Цапа маю надію посадять разом з Анрієвим бо ця рекетирська банда зовсім страху та совісті намає і мати не буде поки не сядуть за грати !