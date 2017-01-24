Ужгородские СТО переполнены, нечищенные дороги делают свое дело (ВИДЕО)

26.01.2017 (08:44)

Ужгородскте автомобилисты массово хлынули на СТО

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На ужгородских станциях техобслуживания настоящий бум. Большие сервисные центры еженедельно обслуживают до сотни автомобилей.У не зимний период это количество вдвое меньше.Ужгородские волдители из-за ям и нечищенных дорог пробивают шины, гнут диски, ломают стойки амортизаторов и ходовую часть.Все эти посещения СТО выливаются автомобилистам Ужгорода не в маленькую сумму.