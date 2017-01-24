Курс валют на 26 января (+ новости экономики)

26.01.2017 (08:54)

Курс валют в банках Ужгорода 26 января

И доллар и евро хоть и не значительно, но все же подешевели.

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 26 января:

По сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел на 3 коп. - до 27,20 грн.

Курс евровалюты просел на 4 коп. - до 29,22 грн.

Российский рубль немного подорожал - до 0,459.

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Международный валютный фонд не включил в свой календарь в январе вопрос выделения Украине следующего транша.

В настоящее время календарь МВФ расписан до 3 февраля.

В понедельник, 30 января, МВФ рассмотрит вопрос сотрудничества с Лаосской Республикой.

3 февраля на совете директоров фонда будет рассмотрен вопрос сотрудничества с Австралией и Сомали.

Таким образом, календарь совета директоров расписан до начала февраля, и украинский вопрос туда не включен.

Фонд включит в повестку совета директоров украинский вопрос через 10 дней после получения подписанного меморандума для четвертого пересмотра.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина получит в начале февраля.

В начале января стало известно, что Кабинет Министров ожидает 4-й транш от МВФ на 1 млрд долларов в феврале.

Также Украина планирует получить 8 траншей МВФ на $10 млрд до конца 2018.

Ранее власти объяснили невыполнение условий МВФ занятостью с Приватбанком.