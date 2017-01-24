Шампанское "Ужгород" - своеобразная визитка города (ФОТО)

26.01.2017 (09:54)

Шампанское "Ужгород"

Первое закарпатское шампанское изготовлено из классических сортов винограда «Шардоне» и «Совиньон блан» урожая 2013 года.

- Я применил классический метод производства, когда шампанизация происходит в каждой отдельной бутылке. Так как это делают в регионе Шампань во Франции. Оно выдержано 3 года, - рассказал создатель винодел Александр Ковач.

Начиная с 2008-го года 5 лет подряд винодел экспериментировал, учился, и за это время накопилось около 3000 бутылок шампанского, которые никогда не выйдут в продажу. И только в 2013-м удалось создать первые 500 бутылок действительно хорошего шампанского брют, которое и получило название «Ужгород». С тех пор ежегодно закладывается новая порция игристого, например, из урожая 2014-го года уже выйдет более 1000 бутылок.

- Я задумывал его как своеобразную визитку города. И пока на него есть спрос, хотя мы выставляем в продажу только по 50 бутылок в месяц. Есть люди, которые хотят представить родным или друзьям действительно качественный продукт, - говорит Ковач.

Одна бутылка напитка стоит 350 грн, такая цена обусловлена ​​довольно затратным процессом производства. Приобрести его можно пока только в дегустационном зале Шардоне в Ужгороде. А вскоре Александр Ковач представит еще одно шампанское - мускатное полусладкое.

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