ПАСЕ проголосовала за жесткую резолюцию в отношении Украины

26.01.2017 (10:28)

ПАСЕ жестко раскритиковала Украину

В резолюции "О функционировании демократических институтов в Украине" ПАСЕ призывает нашу страну соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, дать возможность оппозиции выполнять свою роль в полном объеме, имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в закон о люстрации.

Украина должна выполнить требования резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об обеспечении прав оппозиции на выполнение контрольных функций. Такое заявление народного депутата Украины от фракции "Оппозиционный блок" Юлии Левочкиной размещено на сайте партии. "Самое главное достижение – это принятые поправки о защите прав политической оппозиции. Комитет это принял, докладчики согласились, что права оппозиции нарушаются, и призывают власти Украины обеспечить, чтобы оппозиция могла выполнять свою контрольную роль и иметь возможность предлагать альтернативу политическому курсу", – заявила Левочкина. Также в резолюцию была внесена поправка о люстрации, которая была признана незаконной. "Первоначальный текст резолюции был несколько однобоким. Прошло заседание мониторингового комитета, и резолюция существенно изменилась – было внесено очень много серьезных правок. Во-первых, была внесена поправка о люстрации. Было признано, что это незаконно, что закон должен немедленно быть изменен и полностью соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии и европейским стандартам", – сказала нардеп.