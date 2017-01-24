В Мукачево ночью сожгли автомобиль (ФОТО)

26.01.2017 (10:43)

Мукачевцу ноччью сожгли автомобиль

Сегодня ночью в г.Мукачево загорелся автомобиль «Renault», принадлежащий местному жителю. Огнем машину уничтожено полностью. По данному факту начато расследование.

Сегодня около 4.40 ч. ночи в полицию г.Мукачево поступило сообщение от 47-летнего жителя города о том, что горит его автомобиль. На место происшествия, на ул.Водной в г.Мукачево прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что горел автомобиль «Renault Fluence» 2013 г.в., который стоял во дворе дома владельца. Огнем машину уничтожено полностью.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.194 ч.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Поджигателей ищут.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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