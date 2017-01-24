Пенсионерка в Ужгороде живет с дырой в квартире, денег на отопление не хватает (ВИДЕО)

26.01.2017 (10:58)

Вечные долги из-за коммуналки

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Половину пенсии за газ ежемесячно отдает ужгородская пенсионерка Анна Пилипчинец. И это уже с вычетом льгот и субсидии.Женщина уверена: такая большая сумма «набегает» из-за постоянно холодного пола. А холод попадает через дыру в стене дома - сразу под квартирой пенсионерки.Два года назад - здесь произошел прорыв водопроводной трубы. Тогда квартиру женщины затапливало в течение 5-ти дней. Сейчас, говорят коммунальщики, проблему решили. Но отверстие в стене так и осталось - и не дает покоя старушке. Из-за огромных трат на обогрев она не может вернуть долг за ремонт квартиры. Который пришлось делать вынужденно - после аварии на водопроводе комната была просто непригодна для жизни. Родственникам и знакомым вана задолжала 27 000 гривен, и сейчас старенькой не хватает даже на жизнь.А каждая новая платежка - забирает минимум половину из ее тысячи четырехсот гривен пенсии.