Заммэра Ужгорода Цап заявил, что не получал взятку и не скрывался

26.01.2017 (12:48)

Иштван Цап никуда не убегал

Заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что находится в командировке в Житомире, где обсуждает установку в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники.

"Слышу, что в Ужгороде кипят страсти. Публично сообщаю, что расскажу всем желающим из правоохранительных органов - никаких денег не брал. Никаких сенсаций", - написал Цап.





Тот факт, что до него не могут дозвониться, чиновник объясняет неисправностью телефона.

"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон - некоторое время связи из-за этого не было. Без сенсаций", - заявил он.















До этого генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что подозреваемый во взятке Иштван Цап подался в бега.





Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. По версии ведомства, в горсовете Ужгорода была создана коррупционная схема за решение "земельных вопросов". Посредник незаконной сделки был задержан при получении 20 тыс. грн.











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