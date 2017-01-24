В Днепре убили бизнесмена, его охрана оказалась бессильной

26.01.2017 (13:36)

В Днепре расстреляли бизнесмена и его охрану

В Днепре неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились предприниматель и два сотрудника охранной фирмы. В области объявлен план "Перехват".

"В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное. Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. При жизни мужчина занимался предпринимательской деятельностью. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение 2-х лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Сразу после совершения преступления по области был объявлен план "Перехват". Сейчас поиски злоумышленников продолжаются. Полиция принимает все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления подозреваемых в совершении убийства.

По словам очевидцев, к расстрелу причастны автомобили ВАЗ-2109 бежевого цвета с оранжевой шашкой такси и Hyundai Tucson черного цвета.

По данному факту в Соборном отделении полиции открыто уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За совершение преступления злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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