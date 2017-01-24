Два марокканца пытались незаконно попасть из Закарпатья в ЕС

26.01.2017 (14:08)

На границе с Венгрией задержали двух марокканцев

Открытый вчера на границе с Венгрией общий контактный пункт «Захонь» уже дал первые положительные результаты по охране общего участка государственной границы.

Только за сутки работы, благодаря оперативному обмену информацией между пограничниками Украины и Венгрии через этот контактный пункт, задержали нелегальных мигрантов из Марокко. Они пытались пробраться через границу и попасть в страны Евросоюза.

Нарушителями оказались граждане Марокко. Одного из них сегодня ночью задержали пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда совместно с оперативными сотрудниками ведомства. У иностранца обнаружили вид на жительство в Украине и кроме его паспорта, еще один документ на другого гражданина Марокко. Другой спутник нарушителя обратился к бегству в направлении границы с Венгрией. Немедленно Украинские пограничники организовали обмен этой информацией с венгерскими правоохранителями и подняли резервы для прикрытия направлении. Вскоре пограничники Венгрии задержали на своей территории нарушителя, которого обнаружили благодаря заблаговременно полученному сообщению, котрый назвался марокканцем.

Заметим, что тесное сотрудничество через контактный пункт «Захонь» способствует оперативному согласованию совместных действий.

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