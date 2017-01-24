Мэр Ужгорода прокомментировал непонятный скандал в горсовете (ВИДЕО)

|Богдан Андриив прокомментировал ситуацию в мэрии Ужгорода
Сегодня, 26-го января, в Ужгороде после заседания сессии Ужгородского городского совета, мэр Ужгорода Богдан Андриив прокомментировал ситуацию относительно вчерашних обысков в городском совете.
"Все, что мне известно, с вчерашней пресс-конференции в прокуратуре и со страницы генпрокурора, больше у меня информации нет. Вчера он (Иштван Цап - авт.) официально находился в командировке в Киеве на заседании комиссии по вопросам установления тарифов на водоснабжение и водоотведения вместе с руководителем КП "Водоканал" Станиславом Карташовым. Вчера я общался с ним (Иштаваном Цапом) утром, когда он находился на заседании комиссии. Позже с ним связи не было", - отметил председатель горсовета и подтвердил, что вчерашние новости стали для него шокирующими.
На вопрос знает Богдан Андриив человека зафиксированного на фото по задержанию, которое обнародовали правоохранители, мэр ответил, что ему не известно, кто это.
"Был проведен обыск в кабинете Иштвана Цапа. Кроме того, опергруппа работала в кабинете моего помощника. Обыска там не было, просто эта группа работала там с документами. Больше я не могу ничего сказать, ессть процедура тайна следствия, более подробная информация мне неизвестна", - отметил городской голова.
Также председатель Ужгородского городского совета подтвердил, что один из «земельных» проектов, который сняли с рассмотрения на сегодняшней сессии действительно касается этого дела. Богдан Андриив отметил, что рекомендовали снять вопрос с рассмотрения правоохранители. В отношении земельного участка, который фигурировал в решении, то мэр назвал локацию: "Этот адрес - это конец Собранецкой и объездная дорога, там кажется есть заправка и автомойка".
На вопрос о том, будет ли Иштван Цап отстранен от должности мэр ответил, что он будет иметь встречу с правоохранительными органами, прислушивается к их рекомендации, и потом будет приниматься решение.
Напомним, заммэра Ужгорода Цап заявил, что не получал взятку и не скрывался
Комментарии
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В КАЦАПСТАНЕ НЕ ВОРУЕТ У ТУПЫХ КАЦАПОВ ТОЛЬКО БОМЖИ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ - ДНЕМ ВОРУЮТ,НОЧЬЮ ВОДКУ ПЬЮТ. РАСИЯ ВПЕРДЕ!
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"Вчера он (Иштван Цап - авт.) официально находился в командировке в Киеве на заседании комиссии по вопросам установления тарифов на водоснабжение и водоотведения вместе с руководителем КП "Водоканал" Станиславом Карташовым"...Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании....МЫЗДОБУЛЫ...