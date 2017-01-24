Закарпатские пограничники задержали венгерского преступника

|Закарпатские пограничники помогли венгерским коллегам задержать преступника
Сегодня сотрудники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда задержали мужчину, который пытался убежать от пограничников Венгрии.
Задержанным оказался гражданин Венгрии, который во время прохождения контроля в пункте пропуска «Лужанка» в международном розыске не значился. Но, прибыв к венгерскому пункту пропуска «Берегшурань», в отношении него состоялось срабатывание венгерской базы данных, где он находился в розыске на территории Венгрии. После чего мужчина обратился в бегство в сторону Украины.
Венгерские пограничники о факте побега немедленно сообщили украинских коллег, которые задержали беглеца уже на территории пункта пропуска «Луажнка».
Сейчас иностранца передано сотрудникам пограничной службы Венгрии.
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