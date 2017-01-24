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Закарпатские пограничники задержали венгерского преступника

26.01.2017 (16:31)
Закарпатские пограничники помогли венгерским коллегам задержать преступника
Закарпатские пограничники помогли венгерским коллегам задержать преступника

Сегодня сотрудники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда задержали мужчину, который пытался убежать от пограничников Венгрии.

Задержанным оказался гражданин Венгрии, который во время прохождения контроля в пункте пропуска «Лужанка» в международном розыске не значился. Но, прибыв к венгерскому пункту пропуска «Берегшурань», в отношении него состоялось срабатывание венгерской базы данных, где он находился в розыске на территории Венгрии. После чего мужчина обратился в бегство в сторону Украины.

Венгерские пограничники о факте побега немедленно сообщили украинских коллег, которые задержали беглеца уже на территории пункта пропуска «Луажнка».

Сейчас иностранца передано сотрудникам пограничной службы Венгрии.
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На границе с Венгрией полноценно заработал первый совместный контактный пункт (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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