Закарпатские пограничники задержали венгерского преступника

26.01.2017 (16:31)

Закарпатские пограничники помогли венгерским коллегам задержать преступника

Сегодня сотрудники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда задержали мужчину, который пытался убежать от пограничников Венгрии.

Задержанным оказался гражданин Венгрии, который во время прохождения контроля в пункте пропуска «Лужанка» в международном розыске не значился. Но, прибыв к венгерскому пункту пропуска «Берегшурань», в отношении него состоялось срабатывание венгерской базы данных, где он находился в розыске на территории Венгрии. После чего мужчина обратился в бегство в сторону Украины.

Венгерские пограничники о факте побега немедленно сообщили украинских коллег, которые задержали беглеца уже на территории пункта пропуска «Луажнка».

Сейчас иностранца передано сотрудникам пограничной службы Венгрии.

-

На границе с Венгрией полноценно заработал первый совместный контактный пункт (ФОТО)



