Ужгородский исполком изменил свой состав

26.01.2017 (16:53)

В составе Ужгородского исполкома произошли изменения

Сегодня, 26-го января, на очередном заседании сессии Ужгородского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, который вносит изменения в состав исполнительного комитета Ужгородского городского совета.

Так, из состава исполкома вывели Романа Стефанишина в связи с назначением его на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и ввели начальника Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Владимира Улинца.

Господин Владимир коротко рассказал депутатам о своем трудовом пути. Его попросили на следующей сессии отчитаться о противодействии преступности в городе и поставили несколько вопросов.

-

В Ужгороде больше не будет муниципальной полиции



