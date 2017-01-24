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Ужгородский исполком изменил свой состав

26.01.2017 (16:53)
В составе Ужгородского исполкома произошли изменения
В составе Ужгородского исполкома произошли изменения

Сегодня, 26-го января, на очередном заседании сессии Ужгородского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, который вносит изменения в состав исполнительного комитета Ужгородского городского совета.

Так, из состава исполкома вывели Романа Стефанишина в связи с назначением его на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и ввели начальника Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Владимира Улинца.

Господин Владимир коротко рассказал депутатам о своем трудовом пути. Его попросили на следующей сессии отчитаться о противодействии преступности в городе и поставили несколько вопросов.
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В Ужгороде больше не будет муниципальной полиции


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

26.01.2017 (23:35) / port

Выходя на улицу, пешеходы все чаще выбирают край проезжей части вместо тротуара - там меньше шансов покалечится. Тем временем руководители подразделений горисполкома внимательно слушают короткую историю о трудовом пути. Это сон?

26.01.2017 (17:08) / Читатель

МЫЗДОБУЛЫ: Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании.