Ужгородский исполком изменил свой состав

|В составе Ужгородского исполкома произошли изменения
Сегодня, 26-го января, на очередном заседании сессии Ужгородского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, который вносит изменения в состав исполнительного комитета Ужгородского городского совета.
Так, из состава исполкома вывели Романа Стефанишина в связи с назначением его на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и ввели начальника Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Владимира Улинца.
Господин Владимир коротко рассказал депутатам о своем трудовом пути. Его попросили на следующей сессии отчитаться о противодействии преступности в городе и поставили несколько вопросов.
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В Ужгороде больше не будет муниципальной полиции
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Выходя на улицу, пешеходы все чаще выбирают край проезжей части вместо тротуара - там меньше шансов покалечится. Тем временем руководители подразделений горисполкома внимательно слушают короткую историю о трудовом пути. Это сон?
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МЫЗДОБУЛЫ: Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании.