Ужгородцы крайне недовольны работой коммунальщиков (ВИДЕО)
26.01.2017 (17:45)
Неочищенные улицы в Ужгороде очень травмоопасны
Неочищенные, скользкие и травмоопасные зимние тротуары и дороги, этой зимой у коммунальных служб Ужгорода возникают трудности в очистке городских улиц.
Что же думают сами ужгородцы о работе коммунальщиков города - смотрите в видеоопросе:
Комментарии
Рейтинг: 2
Ничто так не дисциплинирует водителя и не обостряет его реакцию, как езда за "Бентли континентал" по скользкой дороге.