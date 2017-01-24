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Ужгородцы крайне недовольны работой коммунальщиков (ВИДЕО)

26.01.2017 (17:45)
Неочищенные улицы в Ужгороде очень травмоопасны
Неочищенные улицы в Ужгороде очень травмоопасны
Неочищенные, скользкие и травмоопасные зимние тротуары и дороги, этой зимой у коммунальных служб Ужгорода возникают трудности в очистке городских улиц.
Что же думают сами ужгородцы о работе коммунальщиков города - смотрите в видеоопросе:



Из-за гололеда в Ужгороде можно умереть прямо в карете скорой помощи (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

26.01.2017 (18:43) / Судоплатов(HE XOXOЛ)

Ничто так не дисциплинирует водителя и не обостряет его реакцию, как езда за "Бентли континентал" по скользкой дороге.