Ужгородцы крайне недовольны работой коммунальщиков (ВИДЕО)

26.01.2017 (17:45)

Неочищенные улицы в Ужгороде очень травмоопасны

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Неочищенные, скользкие и травмоопасные зимние тротуары и дороги, этой зимой у коммунальных служб Ужгорода возникают трудности в очистке городских улиц.Что же думают сами ужгородцы о работе коммунальщиков города - смотрите в видеоопросе: