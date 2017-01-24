В Закарпатье во время пожара в частном доме сгорел пенсионер (ФОТО)

26.01.2017 (18:10)

На Закарпатье во время пожара сгорел человек

Инцидент произошёл в одном из частных жилых домов в Тячевского района Закарпатской области. В пгт. Солотвино на улице Чехова загорелся дом. Спасателям позвонила женщина и тревожно рассказала, что дом ее соседа дымится.

На месте происшествия выяснилось, что очагом возгорания стала одна из комнат жилого дома, где во время тушения на полу было обнаружено обгоревшее тело 56-летнего владельца квартиры. Пожар на площади 6 кв. м был локализован в 09:00, а через 15 минут его полностью ликвидировали.

Всего к тушению привлекалось 4 профессионала ДПРЧ-8 и 3 пожарные МПК. Работало две единицы спецтехники.

Окончательная причина пожара устанавливается специалистами. Среди вероятных рассматривается и неосторожное обращение с огнем при курении.

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