Полный текст резолюции ПАСЕ

|ПАСЕ поддержала инициативу областей о разграничении полномочий с Киевом
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вчера приняла резолюцию о функционировании демократических институтов в Украине. "За" проголосовали 106 депутатов, "против" – 11. В принятой вчера резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине подчеркивается необходимость разграничения полномочий между Киевом и органами местного самоуправления.
Полный текст резолюции:
1. Парламентская Ассамблея приветствует амбициозные программы реформ в украинской власти, направленные на удовлетворение потребностей украинского населения во время Революции Достоинства. Она признает, что эти реформы проходят в сложной обстановке, в результате российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Признавая взаимосвязь между Минским процессом и рядом реформ, Ассамблея подчеркивает, что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей не должно использоваться как предлог для отказа от поддержания темпов или обязательств, осуществления реформ, которые необходимы для укрепления демократии в стране. Был достигнут значительный прогресс в изменении правовой базы, необходимой для проведения реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были реализованы и был осуществлен переход на изменения в поведении и практике.
2. Учитывая роль Совета Европы в качестве ведущей организации по правам человека, которая обеспечивает высокие европейские правовые стандарты и аккумулирует лучшие практики в их реализации, Ассамблея приветствует тесное сотрудничество Украины с соответствующими органами Совета. Такое взаимодействие включает поддержку в реализации в стратегически важных областях внутренних реформ, в том числе децентрализации, судебной системы и избирательного законодательства, борьбы с коррупцией и эффективной защиты прав человека. Значительная часть этой поддержки осуществляется в рамках плана действий Украины в Совете Европы и Ассамблея приветствует значительный прогресс, достигнутый в реализации нынешнего плана действий на период 2015-2017 годов.
3. Ассамблея выражает свою обеспокоенность по поводу заострения политического дискурса после событий Евромайдана и войны на востоке Украины, вокруг оппозиционных украинских политических сил, которых обвиняют в предательстве или экстремизме. Хотя последние необходимо рассматривать, Ассамблея призывает все политические силы преодолеть разногласия и вражду, и работать вместе для обеспечения стабильности и укрепления демократии в стране. Ассамблея призывает власти принять все меры для обеспечения плюралистической политической среды, в которой политическая оппозиция сможет полностью выполнять свои демократические функции.
4. Поляризация конфликта и напряженность сказались на медиа-среде таким же образом, как и политическая среда, в которой они находятся, в результате чего совершено несколько нападений на журналистов и средства массовой информации, что недопустимо. Приветствуя осуждение этих нападений властями, Ассамблея призывает расследовать нападения полностью и прозрачно, и обеспечить, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Она отмечает, что ряд российских журналистов и представителей СМИ объявили угрозой для национальной безопасности и конституционного порядка и им запретили въезд в Украину. В то время, как опасения украинских властей в российской пропаганде и информационной войне являются законными и понятными, запрет журналисту на въезд в Украину должен применяться только в качестве крайней меры, в соответствии со статьями 16 и 17 Европейской конвенции о правах человека и статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Ассамблея выражает обеспокоенность по поводу публикации имен и адресов большого количества журналистов, аккредитованных на Донбассе, которые, следовательно, были обвинены в сотрудничестве с "повстанцами", что ставит под угрозу их личную безопасность.
5. Ассамблея вновь заявляет о важности всеобъемлющей конституционной реформы для успешного осуществления общей реформы в стране. Поэтому она горячо приветствует приоритетное внимание со стороны органов власти и Верховной Рады к процессу конституционной реформы и достигнутые на сегодняшний день результаты. В частности, Ассамблея:
5.1. приветствует тесное сотрудничество с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианская комиссия) и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы в подготовке глав децентрализации, на основе Европейской Хартии местного самоуправления (сед № 122) и другими действующими стандартами Совета Европы. Она признает, что принятие этой главы тесно связано с прогрессом в выполнении Минских протоколов. Таким образом, Ассамблея выражает надежду, что прогресс в реализации Минских протоколов всеми подписавшими его государствами, в частности Российской Федерацией, позволит принять поправки в окончательном чтении в ближайшее время. Здесь он подчеркивает, что процесс децентрализации является важным для стабильности и укрепления демократии в стране в целом, а также принимая во внимание этнический состав регионов;
5.2. приветствует принятие в окончательном чтении конституционных поправок относительно судебной системы и системы юстиции, которые снимают серьезные препятствия для реформирования судебной системы, в соответствии с нормами и стандартами Совета Европы. Она призывает власти, и тем более Верховную Раду, в кратчайшие сроки принять все необходимые законодательные акты, а также, в случае необходимости, внести изменения в существующее законодательство для реализации этих конституционных поправок;
5.3. особенно приветствует отмену функций общего надзора Генеральной прокуратуры, что противоречит европейским стандартам. Она подчеркивает, что отменив эту функцию надзора, Украина выполнила одно из своих оставшихся обязательств, связанных со вступлением в Совет Европы.
6. Ассамблея ожидает принятия конституционной поправки, чтобы придать новый импульс реформе судебной системы с целью обеспечения ее подлинной независимости от внешнего и внутреннего вмешательства и влияния. Таким образом, Ассамблея:
6.1. приветствует принятие нового закона О судоустройстве и статусе судей в соответствии с конституционными поправками;
6.2. принимает к сведению предлагаемые поправки к закону О Конституционном Суде, которые, по мнению Венецианской комиссии, являются улучшением действующего законодательства; она призывает власти к выполнению остальных рекомендаций Венецианской комиссии, в частности в отношении индивидуальных жалоб в Конституционный Суд;
6.3. принимает к сведению тот факт, что проект закона О высшем Совете юстиции был подготовлен в тесном сотрудничестве с Советом Европы и приветствует принятие Верховной Радой этого закона, в котором отражены рекомендации Совета Европы и его совместимость со стандартами в этой области. Ассамблея просит власти добиться заключения Венецианской комиссии относительно принятого закона и реализовать любые рекомендации, содержащиеся в этом заключении.
7. Ассамблея приветствует прогресс в расследовании, и вновь призвать власти провести полное расследование насилия и гибели людей во время Евромайдана, а также событий вокруг дома профсоюзов в Одессе в соответствии с рекомендациями Международной консультативной группы Совета Европы.
8. По мнению Ассамблеи, процесс конституционной реформы не должен сводиться к децентрализации и судебной части, но также к решениям в других областях, где были отмечены недостатки, в том числе в связи с разграничением полномочий.
9. Ассамблея выражает свою обеспокоенность в связи с проблемами прав человека, которые были подняты в связи с Законом о люстрации. Таким образом, настоятельно призывает Верховную Раду безотлагательно принять поправки к этому закону, которые были подготовлены в сотрудничестве с Венецианской комиссией для того, чтобы решать эти проблемы и искать дополнительные меры, чтобы гарантировать, что все рекомендации в окончательном заключении Венецианской комиссии отражены в законе и что реализация закона находится в полном соответствии с европейскими стандартами.
10. По мнению Ассамблеи, повсеместная коррупция в Украине продолжает оставаться основным пунктом для беспокойства. Длительное отсутствие выраженного и конкретного прогресса в этой области, в том числе в отношении судебных преследований и обвинительных приговоров, потенциально могут уменьшить последствия масштабной реформы органов власти и, в конечном счете, подрывает доверие общества к политической и судебной системе в целом. В этой связи, Ассамблея обеспокоена тем, что темпы борьбы с коррупцией идут слишком медленно, и конкретные результаты являются слишком ограниченными. Кроме того, она подтверждает свою озабоченность в связи с переплетением политических и экономических интересов в политической обстановке в стране, которые влияют на общественное мнение и могут помешать борьбе с коррупцией. Поэтому Ассамблея приветствует создание основных институциональных рамок для борьбы с коррупцией в стране и рассчитывает, что увидит ощутимые и конкретные результаты, в том числе в отношении судебных преследований и обвинительных приговоров. В частности, Ассамблея:
10.1. приветствует внедрение электронной системы декларирования и призывает власти обеспечить, чтобы Национальное Агентство по предупреждению коррупции имело необходимые ресурсы для проведения аудиторских проверок деклараций;
10.2. призывает власти гарантировать, что специализированный антикоррупционный прокурор будет иметь достаточные ресурсы для выполнения своих задач, включая открытие офисов во всех регионах страны;
10.3. призывает власти создать специальный антикоррупционный суд для борьбы с широким распространением коррупции в судебной системе, который имеет важное значение для успеха борьбы с коррупцией в целом;
10.4. приветствует принятие Закона О гражданской службе и призывает власти обеспечить скорейшее принятие всех подзаконных актов.
11. Ассамблея повторяет свой призыв к принятию единого Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему выборов и полностью соответствует европейским стандартам. Ассамблея выражает озабоченность в связи с тем, что статья 81 Конституции Украины допускает исключение члена парламента, который меняет свою лояльность к партии или фракции, от которой он был избран. Это противоречит европейским стандартам и в эту конституционную статью должны быть внесены изменения в контексте продолжающейся конституционной реформы. По тем же причинам Ассамблея призывает Верховную Раду отменить недавние поправки к закону О выборах народных депутатов, которые позволяют политическим партиям постфактум изменить партийные списки кандидатов.
12. Ассамблея отмечает, что Верховная Рада отложила ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытового насилия (СДСЕ № 210, "Стамбульская Конвенция"). Она призывает Верховную Раду снова вернуть ее в свою повестку дня и обеспечить скорейшую ратификацию этого важного документа.
13. Ассамблея отмечает, что отдельные депутаты Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде Закон о принципах государственной языковой политики, заявив о неконституционности ряда его положений, а также ситуации, в которой он был принят. Ассамблея выражает свою обеспокоенность тем, что некоторые проекты направлены на сокращение текущих прав национальных меньшинств. Весьма важно, чтобы в соответствии с правовыми нормами, которые предлагают изменить, национальным меньшинствам могли сохранить право на использование языков национальных меньшинств, которые предусмотрены Конституцией и международными обязательствами страны. Подчеркивая важность продолжения осуществления всеобъемлющей политики в отношении языков меньшинств для стабильности в стране, Ассамблея призывает власти обеспечить, чтобы, в случае, если закон О государственных языках не будет отменен судом, минимальные нормы использования языков меньшинств, содержащиеся в этом законе, сохранялись.
14. В связи с этим Ассамблея призывает все соответствующие органы Совета Европы и впредь оказывать Украине необходимую экспертную помощь, направленную на укрепление демократических институтов, продолжить мониторинг ситуации в Украине и вокруг Украины и принять все возможные меры, чтобы заставить Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и международные обязательства в целях обеспечения уважения прав человека в аннексированном Крыму и для освобождения всех украинских политзаключенных и незаконно задержанных лиц.
Рейтинг: 5
Комментарии
Рейтинг: -2
Грози Искандером, зубы всем скаль,
День твой последний приходит, москаль!
Рейтинг: -3
- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно?
- Налейте ему ещё водки, в нём проснулся русофоб!
Рейтинг: -4
- Почему русские могут пить водку вёдрами, а какой-нибудь европеец валиться от одной рюмки?!
- Дело в том, что алкоголь в первую очередь поражает мозг, а если таковой отсутствует, то пить можно в неумеренных количествах
Рейтинг: -3
В России подвели итоги года.
Певец года - Киркоров.
Писатель года - Донцова.
Политик года - Путин (а кто еще).
Академик года - Кадыров.
Самолет года - ТУ.
Напиток года - боярышник...
Рейтинг: 5
- Алло.Здравствуйте,это Марина Порошенко?
-Да -Вас беспокоит президент РФ Владимир Путин
-Слушаю Вас
- Ваш Пётр, вчера, во время переговоров напился,и вёл себя неподобающим образом.
-Да вы что!? Петя даже в рот не берёт!!! -Вынужден ещё раз Вас огорчить...
Рейтинг: 7
О ЧЕГО ВИЗЖАТ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ ХОХЛЫ - ТОЛЬКО ОТ МОРЯ ВОДКИ ЕЖЕДНЕВНО. УКРАИНА В 3,14ЗДЕ!
Рейтинг: -6
О ЧЕГО ВИЗЖАТ БРОНЕЛОБЫЕ КАЦАПЫ - ТОЛЬКО ОТ МОРЯ ВОДКИ ЕЖЕДНЕВНО. РАСИЯ ВПЕРДЕ!
Рейтинг: 6
Сосо-xoxoл поймал золотую рыбку и говорит ей:
-Хочу умереть в развитом, справедливом и благоденствующемогрызке украины!
-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи
Рейтинг: -9
Мужик поймал золотую рыбку и говорит ей:
-Хочу умереть в развитой, справедливой и благоденствующей России!
-Мужик, если хочешь стать бессмертным, так и скажи
Рейтинг: 5
Проста xoxлатская душа - тупая рожа алкаша Горилка, Байден и ЕС - весь их свинячий интерес, Гулянки в будни до утра и буряковая икра, На полке - Путина портрет. По пьяни дворнику минет. Видон на свалку из окна и проститутка вот жена. Дочь - ****, сыночек - наркоман, И вечно зассаный диван. Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи. На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяною женой, горилка, сало, нуландушки - закусь майданной епанушки. Бухнул - под задницу пинка. Хохлу награда вот така.
Рейтинг: -9
Широка Россия крепостная,
Русский в ней - бурят, мордва, абрек..
Мир другой такой страны не знает,
Где Придурок - главный человек.
Рейтинг: 10
На сегодняшний день украина не может обойтись без угля с неподконтрольных территорий Донбасса, заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.Заявление Грицака прозвучала в свете объявления сегодня блокады на Донбассе, в ходе которой бывшие АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине. Позже по факту блокады на Донбассе открыли дело.
"Есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Для нашей экономики крайне необходим уголь.без этого угля мы не можем обойтись, насколько мне известно от чиновников Минэкологии", - заявил Грицак.
Рейтинг: 7
Кастрюли, когда будете снова вонять про русский мир помните ваши в тепле благодаря сепарам !!!
Рейтинг: 4
ЗРАДА:КОНЕЦ ИСТОРИИ" ФЕСЬ МИР С НАМИ"