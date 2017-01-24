Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 27 января

27.01.2017 (07:26)

В этот день в Ужгороде небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на равнине туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 15-20 ° мороза, местами 9-14 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 15-17 ° мороза, днем 2-4 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 27 января:

МАКС: 9.0° (1995)

МИН: -26.1° (1954)

Народный прогноз погоды: 27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.