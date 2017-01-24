Аваков задекларировал оффшорные компании на Кипре

27.01.2017 (08:39)

Аваков указал в декларации оффшоры на Кипре

В период с 28 ноября по 31 декабря 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал конечным бенефициаром двух оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре.

Об этом говорится в электронной декларации о доходах министра МВД за прошлый год, обнародованной на сайте НАПК 25 января.

Названия компаний, в которых конечным бенефициарным владельцем является Арсен Аваков, согласно декларации за 2016 год – Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited.

В ноябре Арсен Аваков указал в декларации ряд украинских предприятий, где конечным бенефициаром является его жена Инна: ПАО «Инвестор», ГП «Инвестор Элит Строй», ООО «Исследовательский центр медиатехнологий», ООО «Органика 2007», ГП «Инвестор охрана сервис», ООО «Ветер», ООО «Карст-8», ООО «Бэдж», ООО «Энергетические машины», ООО «Инвестор-фонд», ООО «Телекомпания АТН», ГП «Инвестор Элит сервис», ООО «Издательский дом инвестор».

Сейчас одной из этих компаний в декларации нет.

Министр продолжил шутить в официальном документе, повторно задекларировав объект права на «Сценарий в виде рюкзаков, с газетными вырезками: Печальная история о депутате каплюнеизпартиипростихблюдей, который вместе с бльовочкиним и столяровой за российские деньги зарабатывает ложью (стоимость 2 млрд рублей или 1 грн)».





Доходы министра внутренних дел в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли. Если заработная плата, полученная по основному месту работы, в 2015 году составила 228 414 грн, то в 2016 году эта сумма возросла вдвое – до 466 121 грн.

Зарплата Инны Аваковой в ПАО «Инвестор» в 2016 году составила 289 032 грн (187 153 в 2015-м).

Также Арсен Аваков получил 22 800 грн в качестве погашения казначейских обязательств Военные серии В, еще 13 156 грн получила жена – от гражданина Гаевого Геннадия Ивановича как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На банковских счетах министра находится 626 348 и 338 596 грн, 175 804 долларов США. Жена Инна имеет в банке 1 043 500 и 49 025 грн, 220 000 и 1 980 долларов, 3 447 евро.

Также г-н Аваков задекларировал 200 000 грн в драгоценных металлах.

Наличные министра: 15 000 грн, 12 800 долларов, 65 000 евро, 870 британских фунтов, 96 000 японских иен, 3 015 канадских долларов.

Наличные жены министра: 37 000 долларов, 40 000 грн, 21 000 евро.

Интересная деталь. Арсен Аваков задекларировал на одну бутылку вина Chateau Mouton-Rothschild 1982 магнум меньше по сравнению с предыдущей декларацией. В 2016-м такого вина было задекларировано 5 бутылок, а сейчас 4.

«Коллекция вин производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Iспании, США, Чили в количестве 760 бутылок» и другие задекларированные напитки остались в декларации в том же количестве.

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