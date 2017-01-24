Иштван Цап вернулся в Ужгород и сразу идет в прокуратуру

27.01.2017 (08:48)

Иштван Цап уже в Ужгороде и сразу идет в прокуратуру

Первый заместитель ужгородского городского головы, которого обвиняют в вымогательстве взятки в размере 45 тысяч гривен за содействие в выделении земли, вернулся в Ужгород.

Сегодня в 9.00 Иштван Цап идет в прокуратуру Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

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Напомним, Заммэра Ужгорода Цап заявил, что не получал взятку и не скрывался