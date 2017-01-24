Иштван Цап вернулся в Ужгород и сразу идет в прокуратуру

|Иштван Цап уже в Ужгороде и сразу идет в прокуратуру
Первый заместитель ужгородского городского головы, которого обвиняют в вымогательстве взятки в размере 45 тысяч гривен за содействие в выделении земли, вернулся в Ужгород.
Сегодня в 9.00 Иштван Цап идет в прокуратуру Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.
-
Напомним, Заммэра Ужгорода Цап заявил, что не получал взятку и не скрывался
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 4
Паскуда кончена !
Все рекетом 90-х живуть .