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Иштван Цап вернулся в Ужгород и сразу идет в прокуратуру

27.01.2017 (08:48)
Иштван Цап уже в Ужгороде и сразу идет в прокуратуру
Иштван Цап уже в Ужгороде и сразу идет в прокуратуру

Первый заместитель ужгородского городского головы, которого обвиняют в вымогательстве взятки в размере 45 тысяч гривен за содействие в выделении земли, вернулся в Ужгород.

Сегодня в 9.00 Иштван Цап идет в прокуратуру Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.
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Напомним, Заммэра Ужгорода Цап заявил, что не получал взятку и не скрывался


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

27.01.2017 (08:52) / Василь !

Паскуда кончена !
Все рекетом 90-х живуть .