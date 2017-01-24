Курс валют на 27 января (+ новости экономики)

27.01.2017 (09:20)

Курс валют в банках Ужгорода 27 января

В официальных курсах НБУ курс евро продолжил падение, как и российский рубль, который тоже убавил в цене, а вот доллар остался на месте.

На сегодня, 27 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,21 грн;

1 евро – 29,11 грн;

10 российских рублей – 4,56 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 1 копейку, оставшись на уровнях двухнедельной давности. Доллар до этого дешевел шесть дней подряд.

Евро упал на 11 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.

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Экономика Украины постепенно стабилизируется, считают эксперты. После продолжительного кризиса ВВП страны постепенно увеличивается, курс доллара находится в пределах прогнозируемых отметок, а темпы роста социальных стандартов опережают инфляцию.

В 2017 году ожидается рост ВВП в пределах от 2,1 до 3%, а курс доллара преодолеет психологическую отметку в 27 гривен.

Курс гривни становится более предсказуемым. По оценкам экспертов до конца года ожидается курс 28,5 гривни за доллар. Средний курс по году составит около 28 гривен. При этом учитывается, что Украина получит кредитный транш от МВФ в размере одного миллиарда долларов и 600 миллионов евро макроэкономической помощи от ЕС.