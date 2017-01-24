Кремль готов к полномасштабному вторжению в Украину, - МИД

27.01.2017 (10:15)

Россия пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы с Украиной

Российские войска на границе с Украиной демонстрируют, что Россия готова к полномасштабному военному вторжению в Украину.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - заявил министр.

Он добавил, что оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в "нормандском формате", нет. Причин для переговоров нет, поскольку российская сторона блокирует выполнение минских соглашений.

"За работой над дорожной картой мы находимся значительно дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров в ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу ", - заявил глава МИД.

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