Иштван Цап дал комментарии журналистам у стен прокуратуры

27.01.2017 (10:30)

Иштван Цап пообщался с журналистами возле прокуратуры

Заместитель мэра Ужгорода Иштван Цап, который стал фигурантом скандала с обвинением его во взяточничестве, сегодня, 27 января, возле областной прокуратуры в Ужгороде прокомментировал недавние обыски в городском совете.

«Вчера мне принесли сообщение о подозрении, вообще странно, даже не пообщавшись, не получив объяснения, совершают определенные процессуальные действия. Не логичнее было бы дождаться меня и поймать на горячем? Для чего распространять слухи? Потом говорили, что я убежал, а тут я сам пришел в прокуратуру. Поэтому это все выглядит не очень логично. Заявление генерального прокурора также считаю неправомерным", - прокомментировал он

«С начала моего пребывания в должности я не хотел участвовать ни в каких земельных делах и, наверное, не зря. Я вернулся с запланированной командировки, чтобы не было инсинуаций», - сказал Цап.

Цап также подтвердил тот факт, что в его доме проводился обыск, но, по словам чиновника, там ничего не нашли.

«У меня дома нет ни оружия, ни наркотиков, ни денег. Только старший сын пожаловался, что забрали его 5000 долларов, за которые он продал свое авто », - подчеркнул Цап.

«Мы системно воюем с бюджетниками, многие не могут простить нам наши попытки внедрения е-билета, мы единственный город в Украине, который компенсацию перевозчикам выплачивает без участия чиновников - только на основании GPS-мониторинга фирмы, которая находится в Житомире. Чиновники к этому процессу абсолютно не причастны. Многим не нравится. Ну и ряд многих других вопросов, на каждый из которых, как минимум, можно ожидать, что тебе сожгут машину», - сказал в комментарии журналистам Иштван Цап.

«Есть конфликт с депутатским корпусом, который пытался периодически меня снимать за позицию по земельным вопросам, по генеральному плану 2015 года, да и по ряду других вопросов», - сказал Иштван Цап.

Также он сказал, что в Ужгороде за прошлый год землю выделяли только участникам АТО: «За год ни одной свободной участки коммерческого назначения выделено не было. Это решение мы приняли в начале нашей каденции. В то время как люди, простите, еще не очень понимали в мире, проголосовали за это решение, а поте все побежали пить кровь, потому что «как так, чем мы будем заниматься». Исходя из того, что мы слышали и видели, есть основания полагать, что здесь какая-то определенная тенденциозность происходит», - отметил Иштван Цап.

По словам И. Цапа, информация о деле с взяточничеством его шокировала, но для него это не было слишком неожиданно: «Потому что первые попытки проводить обыск у меня в кабинете были еще в мае.

Также он отметил, что никуда не убегал и не имеет венгерского паспорта: «Никто ни от кого не прячется, хотелось бы, чтобы эти процессы происходили открыто, прозрачно, публично. Прошу способствовать публичном расмотрении дела, потому что есть люди, есть силы, которые хотели бы кулуарно кое-что порешать », - отметил Иштван Цап.

Иштван Цап считает эту ситуацию хорошо срежиссированной. Он подчеркнул, что у него много врагов, которые только и хотят его подставить.

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Иштван Цап вернулся в Ужгород и сразу отправился в прокуратуру



