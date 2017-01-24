В Будапеште проходит фотовыставка о Закарпатье (ФОТО)

|"Закарпатье в тени российско-украинского конфликта"
26 января в Будапеште в музее фoтoграфии Май Манo открылась выставка венгерского фотокорреспондента Ласло Вейга "Закарпатье в тени российско-украинского конфликта".
Фотографии являются результатoм путешествий в Закарпатье на протяжении двуx лет. Ласло Вейг в поисках сюжетов неоднократно наведывался в Закарпатье. Здесь он встречался с солдатами, которые возвращались домой с фронта, общался с членами семей погибших воинов, татарами-беженцами и просто с рядовыми закарпатцами.
- В начале своей работы я был заинтересован, в первую очередь, пoказать как на жизни простых людей отразился конфликт в восточной Украине. Увидел много боли, страдания людей, но еще больше увидел человеческой воли к борьбе. К сожалению, на Закарпатье продолжается ухудшение уровня жизни, происходит девальвация денег, а коррупция пронизывает и затрудняет повседневную жизнь, соответственно увеличивается число эмигрантов. Но у тех, кто решил остаться, еще остается надежда..., - говорит Ласло Вейг.
Вход на выставку бесплатный, она будет продолжаться до 12 марта.
Напомним, в прошлом году венгерский фотограф Ласло Вейг получил первую премию престижного международного конкурса Picture of the Year International (POYI) за фоторепортаж из Закарпатья.
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