В Будапеште проходит фотовыставка о Закарпатье (ФОТО)

27.01.2017 (11:43)

"Закарпатье в тени российско-украинского конфликта"

26 января в Будапеште в музее фoтoграфии Май Манo открылась выставка венгерского фотокорреспондента Ласло Вейга "Закарпатье в тени российско-украинского конфликта".

Фотографии являются результатoм путешествий в Закарпатье на протяжении двуx лет. Ласло Вейг в поисках сюжетов неоднократно наведывался в Закарпатье. Здесь он встречался с солдатами, которые возвращались домой с фронта, общался с членами семей погибших воинов, татарами-беженцами и просто с рядовыми закарпатцами.

- В начале своей работы я был заинтересован, в первую очередь, пoказать как на жизни простых людей отразился конфликт в восточной Украине. Увидел много боли, страдания людей, но еще больше увидел человеческой воли к борьбе. К сожалению, на Закарпатье продолжается ухудшение уровня жизни, происходит девальвация денег, а коррупция пронизывает и затрудняет повседневную жизнь, соответственно увеличивается число эмигрантов. Но у тех, кто решил остаться, еще остается надежда..., - говорит Ласло Вейг.

Вход на выставку бесплатный, она будет продолжаться до 12 марта.

Напомним, в прошлом году венгерский фотограф Ласло Вейг получил первую премию престижного международного конкурса Picture of the Year International (POYI) за фоторепортаж из Закарпатья.