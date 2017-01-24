Полиция разыскивает закарпатку, которая бросила четырех детей (ФОТО)

27.01.2017 (13:15)

Закарпатка ушла из дома и оставила четырех детей

Вчера, 26 января, на службу «102» поступило сообщение от 50-летней жительницы села Окли Гедь Виноградовского района о том, что ее 22-летняя дочь Юдита Сантов ушла из дома и не вернулась.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что исчезнувшая женщина оставила записку, в которой просит мать позаботиться о своих детях. Также она отмечает, что уходит из дома из-за проблем, но планирует вернуться через год. Записка написана на венгерском языке. Исчезнувшая женщина воспитывала четырех детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Полиция обращается ко всем, кто владеет хоть какой-то информацию, которая может помочь в поиске Юдиты сантов обращаться к Виноградовского отделения полиции или на службу «102».

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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