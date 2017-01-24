На Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы разоблачили сослуживцев причастных к контрабанде

27.01.2017 (14:17)

На Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы разоблачили коллег-контрабандистов

Работа по преодолению коррупции и проявлений противоправной деятельности среди персонала в Госпогранслужбе продолжается. В этом направлении эффективно работают сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности ведомства.

Так, недавно офицеры внутренней и собственной безопасности получили данные о возможных злоупотреблениях пограничниками отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Стало известно, что военнослужащие в корыстных целях использовали служебное положение и нарушали правила несения пограничной службы.

В частности, сговорившись, двое военнослужащих способствовали контрабандистам в нарушении государственной границы Украины для незаконного перемещения табачных изделий в Румынию. Для этого пограничники во время несения службы заблаговременно оставляли участки ответственности и отклонялись от маршрута патрулирования.

В отношении военнослужащих, за незаконную сделку целом планировали получить около 20 тысяч гривен, назначено служебное расследование, а в военную прокуратуру Ужгородского гарнизона направлено сообщение об обнаружении признаков преступления по ст. 368 УК (получение взятки).

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В Закарпатье таможенник попался при получении взятки (ФОТО)



