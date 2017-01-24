Ужгород попал в ТОП-5 самых приветливых городов Украины

|Ужгород в ТОП-5 рейтинга самых приветливых городов Украины
Ужгород попал в пятерку лучших в рейтинге "самых приветливых город Украины". Результаты голосования опубликованы на сайте ОLX.
Пользователи имели возможность оценить по шкале от 1 до 7, какой из украинских городов можно по праву назвать самым приветливым.
В результате Ужгород получил 5,1 балла. Такую же оценку получили и такие города как Винница, Кропивницкий, Тернополь, Чернигов и Черновцы. Это - самые высокие баллы в рейтинге.
Вместе с тем, есть и тройка городов, которые набрали наименьшее количество баллов - 4,8. Это Ивано-Франковск, Житомир и Полтава.
Участие в опросе приняли более 33 тысяч пользователей сайта ОLX.
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Ужгород в ТОП-10 самых комфортных городов Украины (ФОТО)
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