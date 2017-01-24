Ужгород попал в ТОП-5 самых приветливых городов Украины

27.01.2017 (15:06)

Ужгород в ТОП-5 рейтинга самых приветливых городов Украины

Ужгород попал в пятерку лучших в рейтинге "самых приветливых город Украины". Результаты голосования опубликованы на сайте ОLX.

Пользователи имели возможность оценить по шкале от 1 до 7, какой из украинских городов можно по праву назвать самым приветливым.

В результате Ужгород получил 5,1 балла. Такую же оценку получили и такие города как Винница, Кропивницкий, Тернополь, Чернигов и Черновцы. Это - самые высокие баллы в рейтинге.

Вместе с тем, есть и тройка городов, которые набрали наименьшее количество баллов - 4,8. Это Ивано-Франковск, Житомир и Полтава.

Участие в опросе приняли более 33 тысяч пользователей сайта ОLX.

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Ужгород в ТОП-10 самых комфортных городов Украины (ФОТО)





