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Закарпатец "сбегал" в соседний магазин за 21-й бутылкой спиртного

27.01.2017 (15:39)
Закарпатец украл из магазина 21 бутылку спиртного
Закарпатец украл из магазина 21 бутылку спиртного

Сотрудники Береговского отдела полиции разыскали мужчину, который украл из магазина по соседству со своим домом алкоголь, продукты питания и деньги.

Вчера, 26 января, на службу «102» поступило сообщение от береговского частного предприятия о том, что в его торговое заведение проникли неизвестные и вынесли товар. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что исчезли двадцать одна бутылка водки, коньяка и пива, сладости, кофе и деньги. Работники полиции установили, что кражу совершил мужчина, который живет по соседству с кафе - 28-летний береговчанин. Все краденые товары у него изъято.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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UA- Reporter.com
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