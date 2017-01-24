Закарпатец "сбегал" в соседний магазин за 21-й бутылкой спиртного

27.01.2017 (15:39)

Закарпатец украл из магазина 21 бутылку спиртного

Сотрудники Береговского отдела полиции разыскали мужчину, который украл из магазина по соседству со своим домом алкоголь, продукты питания и деньги.

Вчера, 26 января, на службу «102» поступило сообщение от береговского частного предприятия о том, что в его торговое заведение проникли неизвестные и вынесли товар. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что исчезли двадцать одна бутылка водки, коньяка и пива, сладости, кофе и деньги. Работники полиции установили, что кражу совершил мужчина, который живет по соседству с кафе - 28-летний береговчанин. Все краденые товары у него изъято.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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