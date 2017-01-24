В Ужгороде суд рассмотрел дела Иштвана Цапа и Станислава Пономарева (ВИДЕО)

27.01.2017 (20:37)

Пономарев: Денег не брал, у меня дома они появились уже во время обыска

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Станиславу Пономареву суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 96 тысяч гривен, а посреднику - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 40 тысяч гривен. Пономарев на суде заявил, что денег не брал, у него дома они появились уже во время обыска...Однако прокуратура готовит апелляционные жалобы на эти решения, поскольку считает суммы залогов малыми.Слушания об избрании меры пресечения первому заместителю Ужгородского городского головы Иштвану Цапу перенесены, по причине загруженности судьи.