Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 28 января

28.01.2017 (06:29)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На нерасчищенных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 10-15 °, местами 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

К утру в Ужгороде распогодилось, ночные облака изчезли и до конца дня больше не появятся. Без осадков. Ночью и утром слабый туман, изморозь. На нерасчищенных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 11-13 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 28 января:

МАКС: 8.7° (1947)

МИН: -28.2° (1954)

Народный прогноз погоды: 28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

В прежние времена была такая поговорка: «Пётр-Павел дня прибавил», что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.