Нардеп из Закарпатья Брензович встретился с председателем ПАСЕ

28.01.2017 (08:56)

Встреча с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы

Народный депутат Украины, председатель Культурного общества венгров Закарпатья (КМКС) Ласло Брензович в четверг встретился с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.

Ласло Брензович был вместе с главой Организации украинских болгар Антоном Киссе и Жолтом Нейметом, председателем Комитета иностранных дел парламента Венгрии. Темой разговора было соблюдение прав нацменьшинств в Украине. Особое беспокойство вызывает подготовленный к принятию законопроект о языках, которым по мнению Брензовича и Киссе, будут нивелированы языки нацменьшинств.

Глава ПАСЕ пообещал парламентариям, что будет внимательно следить за тем, чтобы Украина придерживалась международного права в вопросах защиты прав нацменьшинств, - сообщает КМКС.

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Закарпатцы чаще предпочитают учить венгерский язык, чем английский



