ГФС решила отомстить владельцам авто с иностранной регистрацией

28.01.2017 (09:37)

Таможня будет задерживать нововвезенные иномарки на 5 суток

Об очередном "покращенні" от насировской ГФС Украины сообщил на своей странице в Фейсбук Павел Билецкий.

"Сегодня мне позвонили люди, которые ввозили 5 автомобилей на литовских номерах, и сообщили, что их авто на КПП "Ужгород" инспекторы задерживают или конфискуют по неизвестным причинам. Как удалось выяснить, на Закарпатскую таможню ГФС спустили указание (устное или письменное) о том, что автомобили с иностранной регистрацией, которые заезжают в Украину впервые, должны держать до 5 суток для выяснения происхождения, проверки достоверности регистрационных документов и тому подобное. Причем, авто могут держать, как 1-2 дня, так и 5. Наш источник в Закарпатской таможни ГФС сообщил, что это сделано из-за того, что в Украине находится много невывезенных автомобилей. Также, вероятно, что ГФС таким образом решило отомстить автоиностранцам за акции протеста в Киеве. Однако, чиновники таможни не задумываются о том, что таких автомобилистов много и такое докручивание гаек без предложения законного выхода из кризиса, может привести к очередному взрыву акций по всей Украине", - пишет Павел Билецкий.

"С другой стороны, очевидно, что эта инициатива направлена ​​на поддержку поборов и коррупции на таможне, ведь авто могут держать, как 1 день, так и 5. Все зависит от доброй воли инспектора", - подытожил руководитель организации "пересечников".

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук Павел Билецкий.

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Власть бездействует, "пересечники" собираются действовать сами



