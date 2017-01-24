На конкурсе красоты "Мисс Мукачево 2017" победила Диана Молнар (ФОТО)

28.01.2017 (10:07)

На конкурсе красоты "Мисс Мукачево 2017" определили победительницу

Вчера в Мукачево выбрали самую красивую девушку города из 10 претенденток. Впервые конкурс "Мисс Мукачево 2017" проходил в формате фэшн-шоу под хиты "Без Обмежень".

Организаторы подготовили много интересных видеороликов с претендентками, а также конкурсов во время самого мероприятия: выход в вышиванках, купальнике, вечернем платье и др.

Был также интеллектуальный конкурс, где девушки могли высказать свое мнение и рассказать о личных взглядах.

Изюминкой вечера было выступление группы "Без Обмежень", которые "завели" аудиторию известными хитами.

Победительницами конкурса, которыми стали: Диана Молнар, Юлия Волошин и Эвелина Кампов.

Главная победительница Диана Молнар получила много подарков от партнеров и организаторов конкурса красоты, а главным призом стали часы "Apple Watch".

Во время открытого онлайн-голосования больше всего голосов мукачевцев набрала Валерия Мацкевич. Среди 10 претенденток Валерия Мацкевич получила почти 16% голосов и стала безоговорочным лидером. Вслед за ней шли Эвелина Кампов и Юлия Волошин, которых также поддержали тысячи мукачевцев.

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