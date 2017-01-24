На конкурсе красоты "Мисс Мукачево 2017" победила Диана Молнар (ФОТО)

|На конкурсе красоты "Мисс Мукачево 2017" определили победительницу
Вчера в Мукачево выбрали самую красивую девушку города из 10 претенденток. Впервые конкурс "Мисс Мукачево 2017" проходил в формате фэшн-шоу под хиты "Без Обмежень".
Организаторы подготовили много интересных видеороликов с претендентками, а также конкурсов во время самого мероприятия: выход в вышиванках, купальнике, вечернем платье и др.
Был также интеллектуальный конкурс, где девушки могли высказать свое мнение и рассказать о личных взглядах.
Изюминкой вечера было выступление группы "Без Обмежень", которые "завели" аудиторию известными хитами.
Победительницами конкурса, которыми стали: Диана Молнар, Юлия Волошин и Эвелина Кампов.
Главная победительница Диана Молнар получила много подарков от партнеров и организаторов конкурса красоты, а главным призом стали часы "Apple Watch".
Во время открытого онлайн-голосования больше всего голосов мукачевцев набрала Валерия Мацкевич. Среди 10 претенденток Валерия Мацкевич получила почти 16% голосов и стала безоговорочным лидером. Вслед за ней шли Эвелина Кампов и Юлия Волошин, которых также поддержали тысячи мукачевцев.
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