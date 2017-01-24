Интервью Москаля о скандале в Ужгородском горсовете (ВИДЕО)

28.01.2017 (11:22)

Москаль прокомментировал скандал в Ужгородском горсовете

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Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в прямом эфире телеканала «112 Украина» в "Вечернем прайме" прокомментировал "коррупционный скандал" в Ужгородском горсовете.- Взятка или коррупционное деяние не могут строиться на каких-то догадках, - комментирует Геннадий Москаль. - Завтра кто-то с таким же успехом может сказать, что хотел дать мне «на лапу» поезд Хюндай. Все, кто учился на правоохранителей не за деньги, а чтобы получить знания, понимают - карманные кражи и взятки ловятся только за руку, то есть с поличным. А не так, как в этом случае. Поверьте мне, что с этого «громкого дела» в суде получится или пшик, или она вообще не дойдет до суда. Накричали на всю Украину, ввели в заблуждение генпрокурора, а на выходе ничего.Как только вернусь в Закарпатье из командировки, то найду несколько часов и прочитаю правоохранителям лекцию, как надо проводить такие спецоперации. А не устраивать фейсбучные и телевизионные шоу на всю Украину!Полностью интервью председателя Закарпатской ОГА телеканала «112 Украина» смотрите ниже: