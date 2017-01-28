Путешествие автостопом по Закарпатью - плюс поход от Синевира до Колочавы (ФОТО)

28.01.2017 (12:34)

Прошли 27 км за 7 дней по Пишконе от Синевира до Колочавы

Эта история случилась в горах, очередной раз в Карпатах, на Новый год 2017. Пробиваясь неделю по пояс в снегу по однодневному летнему маршруту под старым добрым девизом "слабоумие и отвага". Не дойдя в этот раз ни до одной колыбы, но кайфуя от того что еще есть силы ставить палатку в этом снежном аду под звездами и молодым месяцем. Автостоп 1-го января в горных селах, где ни одной души на улице. Ах да, еще и Закарпатье!

Дальше режиссерская версия:

Еще в конце октября мне позвонил старый друг Петя с предложение по традиции организовать НГ в горах. Дело нехитрое, собрать нашу бывалую команду и определиться с маршрутом. Памятуя нашу реактивную скорость передвижения зимой год назад, к средине декабря был определен маршрут: Пишконя+Красна(+Свидовец по настроению). Компания раскололась на две, так еще и наша часть стала дробиться по разным датам приезда в горы, что было накладно. Идти и всю дорогу собирать по паре человек. К дате выезда оказалось 8 таких людей. А стартовать должны были четверкой.

Драма началась с первого дня: я чудом успел на поезд, забыв вторую камеру, Влад забыл дома карематы и не нашел бахилы и фонарик, Кирилл пришел со школьным рюкзаком без пояса в косухе с мехом и с двумя левыми перчатками, купив их по дороге на вокзал а Саша молча офигевал с этой картины.

Но приехав а Воловец, молчать Саша уже не мог. Разругавшись с ребятами и желая отправить их домой по причине неподготовленности. Но в Межгорье перед второй маршруткой Саша попрощался и уехал домой, не желая портить себе нервы и время. Выйдя на тропу, через час шагания по снегу сдался и Кира, жалуясь на боль в спине и осознав свой тощий экип. Отдал нам свою часть еды и пошел обратно.

На этом моменте мы остались вдвоем. Припасов теперь было на 2 недели. Я уже погружался в наполеоновские планы, дойти до Рахова например. Начало тропы было протоптано, без ветра, идти было не сложно, Влад рисовал себе в голове разные жести с перевала Дятлова и явно скучал. К слову, у него это первый в жизни многодневный горный поход и сразу зимний.

Проковыляв с фонариком пару часов, началась пурга, следы заметены, ставим лагерь. По прогнозу снегопад на 4 дня. Мы знали это заранее потому не отчаивались. Да отсиживаться в палатке столько времени тоскливо, но ломится вперед еще вдобавок очень глупо. На второй день сделали радиалку в поисках тропы, ковырялись пару часов в снегу по пояс в толще которого старый фирн 1-3см толщиной, застревали ноги, скорость слизняка, уходя из-под елок под склон, зарываешься местами по грудь. Вечером решали с вариантами эвакуации, проверять другие маршруты, Влад предлагал ехать в Беларусь стопом к родственникам или в Крым. Но перегорело и на след. день полезли на хребет другим путем, вертикально по лесу, опять радиалкой. 1.5 часа ковыряний и победа. На хребте сильный ветер но меньше снега. Решили перенести сюда лагерь. Меньше километра, но все же чем-то нужно было заняться да и виды тут симпатичней, хоть и не видно ни черта из-за пурги. Назад к палатке спустились за 10мин. свернулись и вышли наверх за час. Облюбовав уютную яму меж высоким сугробом и елками, зарыли в нее палатку.

Жить стало интересней. Ветер, высокие снежные надувы, елки в ледяной корке, корка сыплет на палатку, температура на градуснике опускается до -11, в палатке на пару градусов теплей. Наскребаем фирна под тент - это запас на кухню и наша вода. Четвертый день уже с проблесками солнца, но по прежнему снежит. У меня началась диарея, видимо лед не качественный или древняя армейская тушенка в проржавевших банках не пошла. У напарника все ок. Снег дальше по хребту снова большой, но хоть какая скорость. Влад решил развести костер, согреть лапы и просушиться. Мне идея не понравилась, слишком много хлопот, топлива мало, открытый хребет, ветер. Однако дневка, делать что-то надо. Вырыв метровой глубины яму, соорудили все по технологии. Костер затухал, не давал ожидаемого тепла и Влад окоченевший побрел в палатку. Я же просидел на улице еще пару часов, кормя ватру и периодически фотографируя вокруг. Получилось посушить варежки. но костер провалился в снег еще на полметра и погас. Сквозь прорвавшие облака стало видно села внизу. Но к вечеру вновь запуржило, запрятался и я. На ужин сухари и чай.

Утром чай, сухари, финики и пара конфет. Как и по прогнозу солнце, буря ушла, хороший мороз. Оставили здесь 3 больших банки тушенки и кило гречи. Это был пожалуй лучший день похода, идти легко, ослепительный снег, от пейзажа вокруг глаз не оторвать. Прошли В.Гропу, Негровец, Горб завернули в сторону Ясновца и вскоре стали на стоянку на хребте. Прошли 5 км за 7 часов. Потрясный багровый закат, звездное небо, тихий ветер, снег всего по щиколотку. Мои больные бурчащие внутренности поднимали меня пару раз ночью на замороженный хребет и свистящий ветер, туалетка улетела или потерялась, пришлось использовать снежные кирпичи, булки потом больше часа не отогревались. По той же причине пропустил пик рассвета не сделав ни кадра. Это был первый в жизни рассвет который я буквально просрал. Не отчаиваюсь. Сегодняшняя потеря обернется завтрашней удачей. Побегал по хребту, наблюдая за снежными смерчами в долинах.

31января. В этот день мы должны были дойти за хренову кучу километров отсюда, и встречать нг в колыбе на Свидовце. Суровая реальность же говорила, чувак, ныряй в снег и греби. И мы гребли, это был день снежных заплывов в снегу по пояс вперемешку с жерепом. Мы ползли на четвереньках, на пузе, толкали рюкзаки перед собой, все чтобы двигаться быстрее. Пришли к тому что топтали тропу налегке по очереди и поднося рюкзаки. Питались льдом с елок и конфетами. Я забил на расстройство кишек. Обезвоживание жуткое. Влад был настроен любой ценой дойти до села, или до колыбы, так надоела ему палатка. Но мы просто топтали и переносили баулы, топтали и возвращались за баулами. Участок от седла под Ясновцем до вершины мы карабкались, провожая закат прямо на склоне, поросшим жерепом и заваленному снегом. Ненавистная картина, как ни пыхти, не ковыряйся, ты застреваешь, проваливаешься и движешься одинаково медленно. Этот участок был всего 1 км длинной с набором 250м. Пробурили мы его за 3 часа. Рядом с вершиной и кинули палатку, под нами был жереп заваленный снегом, больше метра. Экзотическая стоянка, когда дно палатки у тебя на уровне пояса. Ах да, это уже в поздних сумерках и второй день без фонарика. На ощупь разбираешь рюкзак, погружаешься в 2 спальника, скручиваешь горелки и топишь литры снега. Долгожданная влага. С Новым годом, бро! Мы продвинулись на целых 3км за 7часов. Праздничный ужин из чая, галет и шоколадки. Благословил всех Богов что не пришлось бегать в эту ночь.

1 января. Чем занимаются люди в этот день? Дарят подарки, веселятся в кругу семьи и друзей, отдыхают. Другие работают или спят весь день после бурной ночи. Мы же опять бурили снег, чистый солнечный день казалось бы должен мотивировать и воодушевлять. Чешем несколько сот метров на коленках - так меньше проваливаешься на примерзшем снегу. Оставалось еще 8км по хребту до села. Проклиная все, мы сворачиваем в долину в лес. В надежде найти дорогу у реки. Уж не знаю что хуже, оставаться на хребте или бурить снег в лесу. Склон неизбежно сворачивает к ручьям, они завалены буреломом, бурелом завален метровым снегом, и ты продираешься через весь этот хаос, иногда роясь по часу на паре сотнях метров. Соскальзывая с веток в реку, проваливаясь на снежных мостах, цепляясь одеждой и рюкзаком. спустя 4 часа мы вышли на след, след вышел на тропу по нижней реке. Мы плакали как дети ступая по открытой щебенке вдоль реки! 5-6 бродов через реку, и 5 км до села Колочава. Зашли в магазинчик зарядить телефоны. "Ось диви, самі Кирило та Мефодій зайшли до нас" объясняет вошедшей бабушке местный выпивоха. Еще и про волков рассказывали, видели их стаю неделю назад. Влад связался с крестным, есть вписка. Осталось доехать 140 км до Мукачево. 7 часов стопа через Синевир - Межгорье - Хуст с промокшими и задубевшими ногами и руками. Первый день нового года.

Дальше были встречи, теплота, прогулки по городу. Еще день стопа Мукачево - Берегово - Чоп - Ужгород показал нам местное дружелюбие, точнее мы его пытались найти. Еще сотня километров за 8 часов. В Ужгороде вписались у парочки походников, клевая компания. Прогулки по городу, поезд, Киев.

Итог: это был мой 4й зимний поход и по условиям самый тяжкий. Желаю ходить отныне со снегоступами или на скитурах. Или большой компанией чтобы тропить легче. Или перемещаться на зиму в тропики. Да, в прошлом году было мало снега и было очень легко. Влад хоть и шел свой первый поход, показал себя хорошо. Все же опыт многомесячных дальних автостопных трипов делает из тебя человека.

Прошли 27 км за 7 дней по Пишконе от Синевира до Колочавы. +300 км автостопом по Закарпатью за 3.5 дня, из которых около 50 км пешком по городам.

Алексей Медведев