ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Калифорнии официально стартовала кампания за отделение от США

28.01.2017 (13:37)
В Калифорнии стартовала официальная кампания за отделение от США
В Калифорнии стартовала официальная кампания за отделение от США

В Калифорнии в субботу, 28 января, начался сбор подписей за выход штата из состава США - Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру.

Сторонникам Calexit предстоит в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата) в поддержку проведения референдума о выходе штата из состава США.

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны".

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Калифорния - самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей. - Ред.) и третий по площади территории.
-
Дональд Трамп о Brexit: "Британцы вернули себе страну" (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

28.01.2017 (14:54) / Судоплатов

Пора АТО проводить-бомбить мирные города убивая женщин и детей как в украине.

28.01.2017 (15:55) / Читатeль

Так росея делает особенно в Украине и Сирии, от этого и дохнут популисты войны и руского мира, надеюсь расплата масштабней чем самолеты будет ведь руские: убийцы мародеры и воры должны быть наказаны

28.01.2017 (14:30) / ЧитательВ.П.

Чего? Отделяться? Никогда! Немедленно отправить войска и начать АТО! Консультантами по проведению АТО срочно пригласить Тупчинова и Вальцмана!

28.01.2017 (14:37) / Читaтeль

Пища для узколобого ватного контента ))

28.01.2017 (15:38) / Судоплатов

Зачем кастрюлеголовый галицкий отсосник лишний раз показываешь свою тупость и убогость.

28.01.2017 (15:52) / Читатeль

Зачем тебе мозги, если есть телевизор и путєн ))