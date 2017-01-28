Трамп пригласил Яценюка возглавить строительство стены на границе с Мексикой

28.01.2017 (15:02)

Трамп оценил строительство стены в $8 млрд, Яценюк в $12 млрд

Ожидается, что работы по возведению заградительных сооружений начнутся на границе США с Мексикой в течении нескольких месяцев, заявил Трамп. Его администрация уже отправила приглашение группе экспертов из Украины с просьбой изучить смету строительства, учитывая опыт реализации проекта украинско-российской стены.

Протяженность сухопутной американо-мексиканской границы составляет 3200 км.

На данный момент разрозненные ограждения охватывают в сумме менее 1500 км – речь идет о высоких «заборах», оборудованных камерами слежения и колючей проволокой. Надежность этих укреплений неоднократно подвергалась критике, поскольку справится с колючей проволокой при желании несложно, а в некоторых местах высота сооружений не слишком значительна.

Более того, нелегалы из Мексики активно практикуют и подкопы под заграждениями.

В то же время, частично решить проблему подземных лазов может увеличение числа патрулирующих границу сотрудников погранслужбы, предусмотренное указом Трампа. Как бы то ни было, детальный план работ еще предстоит разработать и согласовать – этим займется Министерство внутренней безопасности.

Предполагается, что высота стен, сооружаемых из сборных железобетонных плит, будет достигать 10-12 метров.

Пока президент США оценивает строительство стены не менее, чем в $8 млрд.

Позитивный для Украины момент состоит в том, что Трамп пригласил возглавить проект строительства американо-мексиканской стены Арсения Яценюка. Пока нет подтвержденной информации о согласии Арсения Петровича принять это приглашение, но близкий к нему Пашинский уже заявил СМИ, что экс-премьер министр Украины оценивает смету строительства стены в $12 млрд.

Этот проект может дать работу миллионам патриотам-украинцам!