Как недорого отдохнуть в Будапеште? (ФОТО)

28.01.2017 (15:04)

Недорогое путешествие в Будапешт

Венгрия – сосед Закарпатья, а ее столица Будапешт – одна из ближайших к нашему краю. Предлагаем вашему вниманию бюджетную поездку в Будапешт и делимся с вами полезными советами.

До 1873 года это были три отдельных города: Буда и Обуда – на западной стороне реки, а Пешт – на восточной. Город с интересной историей, вкусной кухней, термальными купальнями, музыкальным фестивалем Sziget и другим.

Как добраться до Будапешта

Для того чтобы посетить Будапешт, нужно иметь шенгенскую визу. А сделать её совсем не сложно.

Добраться до столицы Венгрии можно четырьмя способами:

1. Самолетом из Киева (аэропорт Жуляны), если забронируете заранее в wizzair, то можно купить билет от 700 грн. Менее чем за 2 часа вы будете в аэропорту им. Ференца Листа (16 км от Будапешта). Оттуда до города с 4:00 утра до 23:00 курсирует автобус номер 200E между терминалом № 2 и остановкой метро Kőbánya-Kispest (metro line M3). Другой вариант – железная дорога: через вокзал Ferihegy возле аэропорта (поезд едет до вокзала Nyugati в Будапеште).

2. Второй способ – поездом. Сначала нужно доехать до г. Чоп (Закарпатская область, граничит с Венгрией). На вокзале покупаете билет на поезд Чоп – Загонь, который стоит 80 грн. Он едет 18 минут. Но еще перед тем как сесть в вагон, нужно пройти таможенный контроль на украинской стороне, который происходит на территории вокзала. А когда прибываете в Загонь, то в поезд заходят пограничники и проверяют паспорта и вещи. Загонь – это первый город в Венгрии, который граничит с нашей страной. Поезд доезжает только туда из-за того, что наши пути более широкие, чем европейские.

На вокзале покупаете билет до Будапешта, стоит он 6000 форинтов – это 570 грн, получаете два билета: один на километраж, а другой – на место. Можно купить и заранее через сайт. К сожалению, украинский студенческий не действует, но можно воспользоваться скидкой 33%, которая действует с пятницы (с 10 часов утра) по воскресенье (до полуночи) тем, кому от 20 до 26 лет. Если распечатываете билет дома, то получите дополнительную 3% скидку.

Поезд прибывает на вокзал Nyugati. Возле него есть остановка метро Nyugati pályudvar и трамвая с таким же названием.

3. Третий способ – автобусом. Из Ужгорода и Чопа можно доехать автобусом, цена колеблется в пределах 800–1250 грн. Заказать билеты можно здесь.

4. Последний способ – собственным автомобилем. Это очень удобно, но нужно не забывать, что в Венгрии трасса платная (10 евро на 10 дней). Парковки платные, но в воскресенье они бесплатные.

Где поселиться в Будапеште

Лучше всего выбирать жилье в центре. Конечно, чем дальше от туристических мест – ночлег дешевле. Но тогда придется больше тратить на проезд в общественном транспорте.

Испытав на себе, советуем остановиться в уютном заведении Colors Budapest Hostel & Apartment. Здесь можно поселиться в восьмиместной комнате за 334 грн за одну ночь или же в апартаментах за 1700 грн. Хостел расположен на тихой улице, до реки Дуная рукой подать (300 м), пешеходная зона в 100 м и недалеко остановка метро Ferenciek. Находится он на Veres Pálné utca 14.

Еще один отель, в котором мы побывали, – это Danubius Hotel Gellért. Здание является историческим памятником, построенным в 1918 году, с термальной купальней Gellert. Одноместный номер с видом на внутренний дворик будет стоить за 1 ночь – 1855 грн, двухместный – 3216 грн, а с видом на Дунай на 250 грн дороже (двухместный номер). В эту цену включено одноразовое посещение термальной купальни и СПА-центра. За все последующие разы 50% скидка. Полная цена от 18–20 евро за один день в купальнях. Рядом с отелем есть станция метро Szent Gellért Tér. До центра 10 мин пешком. Месторасположение на Szent Gellért tér 1.

Что посмотреть в Будапеште

Для того, чтобы успеть увидеть как можно больше интересных мест, стоит воспользоваться общественным транспортом. Это поможет сохранить силы и время. Всегда трудно в незнакомом городе разобраться с этим.

Общественный транспорт:

• одноразовый проезд стоит 350 форинтов (1,2 евро);

• проездной на 24 часа – 1 650 форинтов (действует на все виды общественного транспорта);

• проездной на 24 часа для группы (от 2–5 пассажиров) – 3300 форинтов;

• проездной на 72 часа – 4,150 форинтов;

• блок из 10 билетов – 3000 форинтов (можно использовать в любой день).





День 1

Лучше всего начинать знакомство с Будапештом с главной туристической улицы Vaci. На ней расположено множество кафе, ресторанов и магазинов.

Следующую остановку логично сделать возле Базилики святого Иштвана (с венгерского Стефан). Католический собор назван в честь первого венгерского короля Иштвана I, который ввел христианство в стране.

Можно зайти внутрь церкви и подняться на смотровую площадку (стоит 500 форинтов), откуда открывается великолепная панорама на город. Сюда стоит подняться, на этом не нужно экономить.

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Венгрии, бесспорно, – здание парламента. Она поражает своими размерами, построена в стиле неоготики в 1904 году. Можно попасть внутрь парламента, купив билет на сайте, или уже на месте.

Клумбы в холодное время года не пустуют, а радуют глаз. Вместо цветов, там насажена декоративная цветная капуста.

Цепной мост (Széchenyi lánchíd) стал первым постоянным мостом, который объединил два города Буду и Пешт в 1849 году, это стало толчком для интенсивного развития Будапешта.

Во время Второй мировой войны он был разрушен, а потом восстановлен по старым эскизам. Мост является символом независимости Венгрии.

Совет относительно питания.

Старайтесь не питаться в фаст-фудах, потому что там дорого и невыгодно. Лучше попробовать местную пиццу. Советуем заведение – Pizza Manufaktura. Здесь пицца одна из самых вкусных в городе. Цена пиццы – 900–1200 форинтов (от 80 до 125 грн). Находится на Lónyay u. 9.

Встретить закат можно на холме Gellert, где находится статуя Свободы, напоминающая о тех людях, которые боролись и пожертвовали своей жизнью ради независимости и свободы государства.

Отсюда можно наблюдать, как город погружается в ночную жизнь.





День 2

Второй день путешествия стоит начать с площади Героев. Доехать до него удобнее всего на метро. Кстати, в Будапеште одно из старейших метро в Европе, а именно линия М1, которая построена в 1896 году (раньше только в Лондоне). Выйти нужно на остановке Hősök tere.

Посередине площади возвышается памятник Тысячелетию, построенный к 1000-летию венгерского государства, на котором расположены фигуры исторических личностей Венгрии.

За площадью Героев виднеется живописный парк, в котором спрятан среди деревьев замок Вайдахуняд – возводился в 1896–1908 годах. Сейчас Сельскохозяйственный музей Венгрии.

В парке есть памятник Анонимусу – автору венгерской хроники Gesta Hungarorum.

Еще одной особенностью города являются интересные пабы. Предлагаем посетить SzimplaKert – это ruinpub, паб на месте полуразрушенного дома, все стульчики, столы разные, на стенах можно писать, рисовать. По вечерам здесь часто играет живая музыка, показывают фильмы. Когда попадете, то услышите английский, французский, испанский и много других языков, это любимое место отдыха иностранцев. И недаром туда хочется возвращаться за незабываемой атмосферой, вечером там яблоку негде упасть. Найти их можно на 14 Kazinczy Street, VII район.





День 3

Утро третьего дня началось с будапештского кофе. Посоветуем вам хорошее заведение под названием Fekete, что в переводе – черный. Кофейня расположена в уютном дворике на Múzeum krt. 5.

Хорошим завершением путешествия будет посещение Будапештской национальной галереи. Билет стоит 1800 форинтов. Галерея расположена в Королевском дворце в Будайской крепости. Находится на Szent György tér 2.

А по дороге к музею открывается замечательная панорама.

Увидев немало интересного в галерее, далее направляемся к костелу Святого Матьяша – католическая церковь, которая построена в комплексе Будайского замка. Возведена в 14 веке, реконструирована в 19.

В том же районе можно увидеть Рыбацкий бастион шириной 8 м с конусообразными башнями (6 небольших и одна центральная, символизируют семь племен, основавших венгерское государство). Построен в 1899–1905 годах.

На площади, где расположена церковь и Рыбацкий бастион, стоит памятник Святому Иштвану – первому королю Венгрии.

Рыбацкий бастион прекрасно отражается в соседнем здании.

А дальше можно просто наслаждаться прогулкой по будапештским улочкам.

Путешествуйте как можно больше, главное, чтобы было желание.



