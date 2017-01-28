Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 29 января

29.01.2017 (07:44)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На не расчищенных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-13 °, местами 2-7 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

Ночью в Ужгороде небо было ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. На нерасчищенных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Ночью в Ужгороде небо было ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 29 января:

МАКС: 10.3° (2002)

МИН: -23.3° (1954)

Народный прогноз погоды: 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.