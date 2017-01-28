Венгерские учителя Закарпатья возмущены дискриминацией по языковому признаку

29.01.2017 (09:06)

Законопроект о языковой пoлитике в Украине нарушает права нацменьшинств

Председатель Закарпатской венгерской ассоциации учителей (KMPSZ), ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос выразила возмущение по поводу письма-распоряжения, которое поступило на днях из областного департамента в районные отделы образования.

В нем говорится, что необходимо срочно, до 17:00 27 января 2017 "предоставить информацию о педагогических работниках, работающих в учреждениях с обучением на языках национальных меньшинств". А также требование от руководителей школ отметить уровень владения государственным языком педагогического состава.

Илдика Орос считает, что такая процедура нарушает права на частную жизнь, тем более что директора школ или их заместители не имеют права определять уровень знания и навыков украинского языка у своих подчиненных.

Председатель KMPSZ говорит, что таким образом происходит дискриминация учителей по языковому признаку и ассоциация уже готовит соответствующее письмо-протест по этому поводу в Министерство образования Украины.

Напомним, что 19 января в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №5670 "О государственном языке", который предусматривает обязательное использование украинского в СМИ, кинопроизводстве и высшем образовании. Для нарушителей предусмотрены существенные штрафы - от 3400 до 8500 гривен.

- Изучение украинского языка действительно очень важный вопрос, но это не должно происходить за счет родного языка и не может быть причиной ограничения прав на родной язык, - отметила недавно депутат Евродепутат из Закарпатья Андре Бочкор.

Она считает, чтo новый законопроект относительно языковой пoлитики в Украине нарушает права национальных меньшинств в международных рамках, поскольку не соответствует европейским нормам и стандартам.

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