В Закарпатье село живет 15 лет без ж/д сообщения (ВИДЕО)

29.01.2017 (10:20)

Великий Бычков уже 15 лет без железнодорожного сообщения

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В Закарпатской области поселок Великий Бычков и соседние села уже 15 лет как остаются без железнодорожного сообщения. Из-за оползня с октября 2002 года участок Солотвино - Великий Бычков закрыт для движения поездов.Здесь вместо поездов - только автомобили и автобусы. Но ведь когда-то без железнодорожного сообщения здешние не могли обойтись.Пути здесь есть, но поездов нет. А для восстановления сообщения Львовская железная дорога не может найти средства.Детали смотрите в видеосюжете: