Разговор Путина и Трампа: Борьба с терроризмом или раздел мира?

|Беседа Путина и Трампа продолжалась около 50 минут
Президент России Владимир Путин в субботу вечером провел первый телефонный разговор со вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и восстановление торгово-экономических связей, а также условились поддерживать в будущем регулярные личные контакты.
Телефонный разговор Путина с Трампом оказался третьим в очереди из пяти бесед с главами иностранных государств, проведенных новым президентом США в субботу.
В ходе этого «марафона» Трамп поочередно побеседовал с главами Японии, Германии, России, Франции и Австралии: порядок бесед определялся местоположением указанных стран на земном глобусе и, как следствие, — разницей в часовых поясах.
Согласно сообщениям пресс-службы американского президента, наиболее длительной была беседа Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным .
Стоит заметить, что если для разговора с Меркель Трампу было достаточно иметь под рукой одного-единственного помощника, то во время его переговоров с Путиным в Овальном кабинете Белого дома присутствовали целых четыре высокопоставленных персоны.
Это были вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.
Это был первый разговор Путина с Трампом после вступления последнего в должность президента США. Как отметили в пресс-службе российского президента, беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Путин, в частности, поздравил своего коллегу с официальным вступлением в должность и пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.
Повестка разговора
Большую часть содержания беседы двух лидеров озвучила пресс-служба Кремля, согласно заявлению которой лидерами двух стран были обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сфера стратегической стабильности и нераспространения, ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Также были затронуты основные аспекты кризиса на Украине. Кроме того, было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.
Приоритетным направлением сотрудничества было определено объединение усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом. «Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других террористических группировок в Сирии», — отметили в Кремле. К немаловажным аспектам оба лидера отнесли и «восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран».
В ходе разговора Путин и Трамп определили необходимость будущей встречи на самом высоком уровне и договорились дать поручение рабочей группе проработать возможные сроки и место ее проведения. Лидеры условились в ходе беседы поддерживать регулярные личные контакты.
«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом», — отмечается в официальном сообщении.
Возможные первые шаги
Исходя из совместного интереса к сирийской повестке, который задается общими целями России и США в вопросе ликвидации существования террористического «Исламского государства», скорее всего, первые реальные шаги в российско-американском сотрудничестве можно ожидать именно на Ближнем Востоке. В число таких шагов на первом этапе могут войти как обмен разведданными, так и координация воздушных и артиллерийских ударов по позициям боевиков «Исламского государства».
Надо сказать, что до сих пор на территории Сирии фактически существовали две независимых коалиции, которые вели борьбу с ИГ. Одна, возглавляемая Россией и официальными властями Сирии, в которую входили кроме этих участников, Иран и ливанские шиитские подразделения. И вторая, главой которой выступали США и которая включала в себя вооруженные формирования двух десятков западных стран, иракские войска и курдские вооруженные формирования.
Кроме того, двойственная позиция присутствовала и в части поддержки «умеренной» сирийской оппозиции, которая рассматривалась предыдущей администрацией Барака Обамы как рычаг для свержения законного правительства Башара Асада. По сути, США поддерживали эти разрозненные террористические формирования, как минимум, по линии ЦРУ в вопросе разведданных и поставок оружия.
Изменение в этих двух аспектах сирийской повестки — формирование общей коалиции и координация в борьбе с «Исламским государством» и прекращение поддержки «умеренной» оппозиции оружием, инструкторами и разведданными — может стать первым зримым шагом в части реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего телефонного разговора.
Другие темы совместной повестки — украинский и корейский вопросы, история с иранской ядерной программой и режимом нераспространения ядерного оружия — могут стать более сложными для последовательной совместной реализации, так как по каждому из этих вопросов у сторон имеются различия в занимаемых позициях. Однако телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа дает хороший новый старт для развития российско-американских отношений во всех этих сложных вопросах.
Путин и Трамп подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, говорится в сообщении Кремля.
По словам лидеров двух стран, это могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.
«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», — указывается в тексте.
Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что американцы с симпатией относятся к России и ее гражданам.
Взгляд из Вашингтона
Сообщение пресс-службы Белого дома по итогам состоявшегося разговора появилось лишь спустя несколько часов после релиза Кремля и было гораздо короче. Однако в нем дается четкая оценка переговоров Трампа с российским лидером.
"Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в документе.
"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", — продолжает Белый дом.
В сообщении отмечается, что разговор длился около часа и касался тем "от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию".
Темы Украины в американском релизе не упоминается.
Рейтинг: 8
Комментарии
Рейтинг: 0
Трамп и Путин поговорили по телефону.
- Hello?
- Сам Х#йло!
Рейтинг: 0
А Порошенко , гройсман , аваков, турчинов и яценюк будут с Трампом говорить по телефону, вайберу или скайпу?
Рейтинг: -1
Жидобандеровские тролли ...))) скоро ваши хозяева побегут в Англию, Канаду и Австралию...))) На сайте Миротворец будут ихние и ваши фамилии...))) Веселья будет...)))
Рейтинг: -3
- Госдума РФ разрешила насилие в семье!
- Духовно, но не скрепно - нужно на законодательном уровне обязать "великороссов" лупить жен и детей!
Рейтинг: 1
- Моня, вы слыхали, Финляндия, Турция и Украина являются лидерами Европы по проценту граждан, готовых воевать за свою страну?!
- Замечательно! Зато Россия является лидером Европы по проценту граждан, готовых воевать за чужую...
Рейтинг: 2
Звонит Трамп Путину:
- Господин Путин, вы недавно публично заявили, что в России самые лучшие проститутки. Это что был намек на моё прошлое посещение вашей замечательной страны?..
- Что вы, господин Трамп! Считайте, что это было неофициальное приглашение посетить нашу замечательную страну опять!
Рейтинг: -4
Россияне, не бойтесь китайских ракет. Не собираются китайцы загрязнять ядерными взрывами территорию своей будущей северной провинции.
Рейтинг: 7
Президент России Владимир Путин в субботу вечером провел первый телефонный разговор со вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом.Главалкаш Огрызка в это время провел переговоры с белочкой под горилочку.
Рейтинг: 9
Путин Трампу:
- Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.
- С какой Украиной?
- Спасибо, Дональд.
Рейтинг: -7
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Рейтинг: 6
Темы Украины в американском релизе не упоминается.....оно и понятно почему - о покойнике либо хорошо либо !!ничего !!!
Рейтинг: 4
Люди!
Нас обкрадають на мільярди, постачаючи розбавлений, неякісний газ!
ВИМАГАЄМО ВІД УРЯДУ заборонити Нафтогазу і облгазам змішувати газ з домішками, які не горять, а лише накручують лічильник! Ввести плату за калорії, а не за розбавлені куби!
Щоб цю вимогу уряд виконав, ПЕТИЦІЯ, яку ми розмістили на сайті Кабінету Міністрів, повинна набрати 25 ТИСЯЧ голосів.
ПРОСИМО ВАС НЕ ПОЛІНУВАТИСЯ, ВІДСТОЯТИ СВОЇ ПРАВА І ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ЦЮ ПЕТИЦІЮ https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/906
Рейтинг: 3
Під ти б так на майдані голосив коли Януковича скидали а зараз пізно злодюги як крали так і будуть! Купи дров'яної котел і кидай у нього коров'ячі коржі а ні корови кидай свої млинці
Рейтинг: 3
МИД украины пригрозил Трампу за отмену антироссийских санкций повышением тарифов ЖКХ для украинцев.
Рейтинг: 4
украина, наконец-то, благодаря историческому выбору народа и назло москалям вошла в период уверенного и стабильного роста. Цен, тарифов на ЖКХ, безработицы…
Рейтинг: 6
С украиной не надо сражаться. украина уже давно сражается. Сама с собой. Причём с дикой яростью и остервенением. Именно поэтому она завалена трупами, превращена в руины и хрипит в агонии. С Украиной не надо сражаться, ей просто надо помочь в святой борьбе с собой. украину не надо побеждать. Она сама себя победит. Это неизбежно. «Пэрэмога наблыжаеться». украине просто надо дать возможность загрызть саму себя до смерти, помочь нанести самой себе сокрушительное поражение.Для украины нет более страшного врага, чем… она сама.