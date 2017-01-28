Разговор Путина и Трампа: Борьба с терроризмом или раздел мира?

29.01.2017 (11:27)

Беседа Путина и Трампа продолжалась около 50 минут

Президент России Владимир Путин в субботу вечером провел первый телефонный разговор со вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили широкий круг проблем, в том числе координацию действий в борьбе с терроризмом и восстановление торгово-экономических связей, а также условились поддерживать в будущем регулярные личные контакты.

Телефонный разговор Путина с Трампом оказался третьим в очереди из пяти бесед с главами иностранных государств, проведенных новым президентом США в субботу.

В ходе этого «марафона» Трамп поочередно побеседовал с главами Японии, Германии, России, Франции и Австралии: порядок бесед определялся местоположением указанных стран на земном глобусе и, как следствие, — разницей в часовых поясах.

Согласно сообщениям пресс-службы американского президента, наиболее длительной была беседа Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным .

Стоит заметить, что если для разговора с Меркель Трампу было достаточно иметь под рукой одного-единственного помощника, то во время его переговоров с Путиным в Овальном кабинете Белого дома присутствовали целых четыре высокопоставленных персоны.

Это были вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон.

Это был первый разговор Путина с Трампом после вступления последнего в должность президента США. Как отметили в пресс-службе российского президента, беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Путин, в частности, поздравил своего коллегу с официальным вступлением в должность и пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

Повестка разговора

Большую часть содержания беседы двух лидеров озвучила пресс-служба Кремля, согласно заявлению которой лидерами двух стран были обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сфера стратегической стабильности и нераспространения, ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Также были затронуты основные аспекты кризиса на Украине. Кроме того, было условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

Приоритетным направлением сотрудничества было определено объединение усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом. «Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других террористических группировок в Сирии», — отметили в Кремле. К немаловажным аспектам оба лидера отнесли и «восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран».

В ходе разговора Путин и Трамп определили необходимость будущей встречи на самом высоком уровне и договорились дать поручение рабочей группе проработать возможные сроки и место ее проведения. Лидеры условились в ходе беседы поддерживать регулярные личные контакты.

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом», — отмечается в официальном сообщении.

Возможные первые шаги

Исходя из совместного интереса к сирийской повестке, который задается общими целями России и США в вопросе ликвидации существования террористического «Исламского государства», скорее всего, первые реальные шаги в российско-американском сотрудничестве можно ожидать именно на Ближнем Востоке. В число таких шагов на первом этапе могут войти как обмен разведданными, так и координация воздушных и артиллерийских ударов по позициям боевиков «Исламского государства».

Надо сказать, что до сих пор на территории Сирии фактически существовали две независимых коалиции, которые вели борьбу с ИГ. Одна, возглавляемая Россией и официальными властями Сирии, в которую входили кроме этих участников, Иран и ливанские шиитские подразделения. И вторая, главой которой выступали США и которая включала в себя вооруженные формирования двух десятков западных стран, иракские войска и курдские вооруженные формирования.

Кроме того, двойственная позиция присутствовала и в части поддержки «умеренной» сирийской оппозиции, которая рассматривалась предыдущей администрацией Барака Обамы как рычаг для свержения законного правительства Башара Асада. По сути, США поддерживали эти разрозненные террористические формирования, как минимум, по линии ЦРУ в вопросе разведданных и поставок оружия.

Изменение в этих двух аспектах сирийской повестки — формирование общей коалиции и координация в борьбе с «Исламским государством» и прекращение поддержки «умеренной» оппозиции оружием, инструкторами и разведданными — может стать первым зримым шагом в части реализации договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего телефонного разговора.

Другие темы совместной повестки — украинский и корейский вопросы, история с иранской ядерной программой и режимом нераспространения ядерного оружия — могут стать более сложными для последовательной совместной реализации, так как по каждому из этих вопросов у сторон имеются различия в занимаемых позициях. Однако телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа дает хороший новый старт для развития российско-американских отношений во всех этих сложных вопросах.

Путин и Трамп подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, говорится в сообщении Кремля.

По словам лидеров двух стран, это могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.

«В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», — указывается в тексте.

Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что американцы с симпатией относятся к России и ее гражданам.

Взгляд из Вашингтона

Сообщение пресс-службы Белого дома по итогам состоявшегося разговора появилось лишь спустя несколько часов после релиза Кремля и было гораздо короче. Однако в нем дается четкая оценка переговоров Трампа с российским лидером.

"Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", — говорится в документе.

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес", — продолжает Белый дом.

В сообщении отмечается, что разговор длился около часа и касался тем "от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию".

Темы Украины в американском релизе не упоминается.