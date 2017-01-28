В центре Киева с 29 этажа бизнес центра выбросился мужчина

29.01.2017 (13:20)

В Киеве с 29 этажа выпал молодой человек

В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский" и погиб. Трагический случай произошел в субботу, 28 января, около 1:40 на ул. Большая Васильковская, 72.

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего, мужчина покончил жизнь самоубийством. По сведениям СМИ, погибший – житель Донецка.

Высота БЦ "Олимпийский" – 105 м, количество этажей – 32.

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