В районе авдеевской промзоны убиты трое военнослужащих ВСУ

29.01.2017 (13:48)

ВСУ понесли бовые потери в районе авдеевской промзоны

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще один получил ранение с начала суток в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий боевиков у авдеевской промзоны (Донецкая обл.), сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В результате сегодняшних боевых действий в районе авдеевской промзоны силы антитеррористической операции понесли потери: по состоянию на эту минуту имеем информацию о трех погибших украинских военнослужащих и одном раненном. Подчеркиваем: эти потери произошли с начала этих суток", - сказал он на брифинге в воскресенье днем в Киеве.

А.Мотузяник отметил, что около 5.00 воскресенья в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивную артиллерийскую подготовку и в 7.00 предприняли попытку вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

А вот что сообщает "Донецкое Агентство Новостей" :

Вооруженные силы Украины утром в воскресенье попытались атаковать позиции ДНР в районе Авдеевки, но потерпев неудачу начали отступать. D результате таких действий украинские силовики потеряли до девяти человек убитыми и 15 ранеными. В результате обстрелов ВСУ был убит один наш военнослужащий, еще у одного осколочные ранения.