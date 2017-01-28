Бакланы живущие на Уже прилетели из Прибалтики (ФОТО)

|Бакланы в Ужгород прилетели с Естонии
Жители Ужгорода довольно активно отреагировали на относительно «новых» птиц на Уже. У довольно необычных для наших краев крылатых с темным оперением, ужгородцы узнали бакланов.
Оказалось все действительно очень интересным: по крайней мере на одном из стаи бакланов, фотограф Сергей Гудак увидел кольцо, на котором рассмотрел название Национального парка Эстонии - "Матсалу".
Поскольку бакланы прилетели все вместе, есть основания полагать, что вся стая ужгородских гостей прибыла из Прибалтики.
К слову, Сергей сообщил Нацпарк "Матсалу", ведь там отслеживают передвижения птиц.
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В Ужгороде на реке поселились бакланы (ФОТО)
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