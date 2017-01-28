Ужгородцы превратили "Кирпичку" в центр бесплатного зимнего отдыха (ФОТО, ВИДЕО)

29.01.2017 (16:14)

Зимний отдых на ужгородской "Кирпичке"

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В эти по-настоящему зимние дни на озере "Кирпичка" в Ужгороде аншлаг: дети и взрослые из разных районов города собираются на бесплатные аттракционы, среди которых катание на коньках, на санках и экстремальный спуск с горок на автомобильных шинах."Эта зима, впервые за много лет, подарила нам много снега, поэтому отрываем детей и внуков от компьютеров и идем сюда отдыхать по в старые добрые времена. Надеюсь руководство города обратит внимание на это место и когда здесь будет настоящий парк и зона для отдыха, в котором так нуждаются ужгородцы", - говорит житель Ужгорода Михаил Васильевич.Среди красивых пейзажей и радостных улыбок малышей, к сожалению в объектив попал и вездесущий мусор. Место здесь обустроено свалками, поэтому, учитывая скопления людей, свалки мусора возникают хаотично.