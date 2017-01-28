На Виннитчине 14-летняя роженица выбросила своего ребенка в окно с 5-го этажа

29.01.2017 (16:34)

В Винницкой области 14-летняя девочка родила и жестоко убила младенца

Вчера, 28 января, в Винницкой области 14-летняя девочка родила ребенка и выкинула младенца из окна квартиры на пятом этаже.

Около 5:00 правоохранители Казатинского отделения узнали, что в гинекологическое отделение была доставлена ​​14-летняя жительница Казатина. По информации медработников, у девушки возникло кровотечение после того, как она родила ребенка.

Полицейские выяснили, что ночью девочка дома, в своей комнате родила ребенка и выбросила его из окна 5-го этажа. Впоследствии, когда её состояние ухудшилось вследствие возникшего кровотечения, родители вызвали скорую помощь.

В полиции отметили, что роженица воспитывалась в благополучной семье. По словам родителей, они узнали о том, что их дочь родила, только в больнице. В дальнейшем тело мертвого новорожденного ребенка было обнаружено возле дома.

По данному факту следователями Казатинского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка».

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

По словам начальника Казатинского отделения полиции Олега Швеца, девочка воспитывалась в благополучной семье. Полиция выясняет все обстоятельства гибели ребенка.

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