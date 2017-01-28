Сейчас в Украине в сто раз хуже, чем при Януковиче

29.01.2017 (16:51)

Журналист назвал имена главных бандитов во власти

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Журналист Артур Сенько подготовил материал о главных бандитах в украинской власти. Собрано уже достаточно доказательств: власть причастна не только к расстрелу «Небесной сотни» во время Майдана, но и к убийству несогласных после госпереворота. «Им это (убийства, — прим. ред.) было выгодно. Они дорвались к власти. Получили всю власть и все денежные потоки в стране, — объясняет журналист. — При обычных выборах, а не госперевороте, они получили бы только маленький кусочек».Так, власть организовала убийства политика Олега Калашникова, журналиста Олеся Бузины и адвоката Юрия Грабовского, организовала коррупционные схемы для отмывания миллионов, зарабатывает на войне и даже на украинских военных. Причём власть даже не боится уничтожать свидетелей своих преступлений! И нет никаких расследований!Журналист назвал имена главных бандитов во власти: Сергей Пашинский, Арсен Аваков, Антон Геращенко и Зорян Шкиряк.