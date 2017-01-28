Сейчас в Украине в сто раз хуже, чем при Януковиче
29.01.2017 (16:51)
Журналист назвал имена главных бандитов во власти
Журналист Артур Сенько подготовил материал о главных бандитах в украинской власти. Собрано уже достаточно доказательств: власть причастна не только к расстрелу «Небесной сотни» во время Майдана, но и к убийству несогласных после госпереворота.
«Им это (убийства, — прим. ред.) было выгодно. Они дорвались к власти. Получили всю власть и все денежные потоки в стране, — объясняет журналист. — При обычных выборах, а не госперевороте, они получили бы только маленький кусочек».
Так, власть организовала убийства политика Олега Калашникова, журналиста Олеся Бузины и адвоката Юрия Грабовского, организовала коррупционные схемы для отмывания миллионов, зарабатывает на войне и даже на украинских военных. Причём власть даже не боится уничтожать свидетелей своих преступлений! И нет никаких расследований!
Журналист назвал имена главных бандитов во власти: Сергей Пашинский, Арсен Аваков, Антон Геращенко и Зорян Шкиряк.
Комментарии
Рейтинг: -2
Один мальчик, похожий на унылую лошадь, был воспитан в племени дебилов. Но дебилы подавляли его интеллектом и он сбежал в одну высокодуховную страну, где оказался самым умным и занял высокий государственный пост.
Уже повзрослевший Унылая Лошадь очень боялся, что дебилы его похитят, вернут в племя и там он опять будет самым тупым. Поэтому в каждой непонятной ситуации кричал: «Дебилы, бля!»
(Аналогичная история и с мальчиком, выросшем в стаде козлов)
Рейтинг: 2
Теперь эта унылая пьяная хохлолошадь стала главалкашом свинохохлов и имеет ее во все дыры а сослы хрюкают от удовольствия под Щенявмерлу.
Рейтинг: 2
yкраина, наконец-то, благодаря историческому выбору народа и назло москалям вошла в период уверенного и стабильного роста. Цен, тарифов на ЖКХ, безработицы…